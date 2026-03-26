La trayectoria de Chema Martínez: atleta, comunicador y nuevo invitado de Pasapalabra

Durante los próximos programas, Pasapalabra contará con la participación de Antea Rodríguez, Xavier Deltell, María Zurita y Chema Martínez. Como es habitual, el programa presentado por Roberto Leal recibe a cuatro famosos del mundo del arte y del deporte.

Chema Martínez (Madrid, 1971) es un exatleta olímpico, considerado como uno de los mejores fondistas de nuestro país. En su palmarés, cuenta con una medalla de oro y dos de plata del Campeonato Europeo de Atletismo.

No obstante, muchos seguidores conocen al corredor de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. Posteriormente, Martínez participó en el Mundial de Atletismo de Berlín 2009.

Además, el fondista ha disputado diferentes carreras de aventura y supervivencia en condiciones extremas. Actualmente, Chema Martínez trabaja en los medios de comunicación con distintos cargos.

Chema Martínez ,durante la prueba de marathon de los Campeonatos del Mundo de atletismo que se disputan en Daegu / .

El corredor es director de la revista Runner's World y presenta el programa de radio 'Km 42' en la Cadena Cope. A día de hoy, Chema no compite en ninguna prueba profesional.

Sin embargo, el exatleta asegura que se mantiene activo, participando "en retos y aventuras diferentes sobre todo tipo de terreno: asfalto, desierto, montaña...". De hecho, se ha licenciado en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF).

No es la única formación con la que cuenta el deportista. El campeón de Europa tiene un máster en Gestión en Administración y Dirección del Deporte, impartido por el Comité Olímpico Español.

Por último, Chema Martínez está casado con la también exatleta olímpica, Nuria Moreno. El matrimonio tiene tres hijos en común, y la deportista compitió en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, formando parte de la Selección Española de Hockey.