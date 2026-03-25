Un frente del norte hace esperar a la primavera y trae inestabilidad y frío a Catalunya

El tiempo primaveral aún no se ha asentado en Catalunya.

Tras una racha de jornadas suaves y tranquilas, este miércoles llega un episodio de inestabilidad marcado por la entrada de un frente del norte, que traerá precipitaciones, viento intenso y un descenso notable de las temperaturas que podría prolongarse hasta el fin de semana.

Miércoles: nubes, lluvia y primeras rachas fuertes

La jornada ha comenzado con cielo despejado y viento débil, pero la situación cambiará a partir del mediodía.

Se estan empezando a formar nubes bajas en la vertiente norte del Pirineo y en el litoral y prelitoral central que traerán lluvias débiles en el Pirineo, que podrían ser nieve entre los 800 y 1.000 metros.

En la mitad oriental y litoral central se esperan chubascos.

Las temperaturas descenderán en el Pirineo y se estima que se registrará un ligero ascenso en el resto del territorio.

Las máximas previstas en cada provincia son: Barcelona con 19 °C, Girona con 21 °C y Lleida y Tarragona con 23 °C.

El viento se intensificará durante la tarde con rachas muy fuertes del norte en el Pirineo occidental y rachas del noroeste en el sur de Tarragona y en el Empordà, con posibilidad de episodios puntualmente huracanados en zonas vulnerables del interior tarraconense.

Meteocat y Aemet mantienen avisos activos en Lleida, Tarragona y Girona, tanto por viento como por temporal marítimo.

Jueves: más frío, más nubes y nieve en cotas bajas

El jueves será un día más nuboso y con precipitaciones persistentes en la vertiente norte del Pirineo, donde la cota de nieve bajará a los 600-800 metros.

El jueves se espera un descenso moderado de los termómetros con heladas débiles en el Pirineo.

Respecto al viento, se esperan ráfagas muy fuertes en el sur de Tarragona, Empordà, Pirineo y Prepirineo y posibles rachas huracanadas en el interior sur de Tarragona durante la madrugada.

Los avisos por viento y mala mar se mantienen en las mismas provincias.

Viernes: ligera mejora, pero el frío continúa

El viernes se espera un ambiente algo más estable, con más ratos de sol e intervalos nubosos.

Son probables algunas precipitaciones en el Pirineo, en forma de nieve entre 700 y 900 metros. También se esperan lluvias débiles y chubascos en el litoral central, especialmente a primeras y últimas horas.

Respecto a la temperatura, continuarán bajando, aunque de forma más suave.

En relación con el viento, en general será flojo. Puede haber rachas muy fuertes en Tarragona, l’Empordà y el Pirineo.

La Aemet mantiene el aviso costero en Girona.

Avisos oficiales destacados

Viento

Litoral sur de Tarragona : rachas de hasta 100 km/h , con posibilidad de alcanzar 120 km/h entre miércoles y jueves.

: rachas de hasta , con posibilidad de alcanzar entre miércoles y jueves. Prelitoral sur de Tarragona: rachas de 100 km/h, con picos de 120 km/h.

Temporal marítimo – Peligro importante

Ampurdán (Girona) : viento del norte y noroeste de 60–80 km/h , olas de 4–5 metros y ola máxima de 8–10 metros .

: viento del norte y noroeste de , olas de y ola máxima de . Litoral sur de Tarragona: viento del noroeste de 50–70 km/h.

Viento – Peligro bajo

Depresión central de Tarragona : rachas de 80 km/h .

: rachas de . Ampurdán (Girona) : rachas de 80 km/h .

: rachas de . Pirineo de Lleida: rachas de 90 km/h, superando los 100–110 km/h en cotas altas.

Temporal marítimo – Peligro bajo