Los supermercados ponen en jaque al 'menú del día': comer por menos de 5 euros ya es una realidad

Solo tienes que acudir a tu supermercado más cercano para descubrir cómo la comida preparada está acaparando cada vez mayor protagonismo en el local. Sobre todo en cadenas como Alcampo, Carrefour o Mercadona, con secciones al estilo 'listo para comer' con platos elaborados de forma casera in situ.

Como iba diciendo, los supermercados han dado un paso más en su oferta y se han convertido en una alternativa real al 'menú del día' de restaurantes tal y cómo ha analizado Antena 3 Noticias esta semana. Con platos preparados a precios muy bajos y espacios habilitados para comer, cada vez hay más clientes.

La tendencia no deja de aumentar. En 2025, cada español consumió de media 18 kilos de platos preparados, muchos de ellos adquiridos en grandes superficies con zonas de comedor (aunque una mayoría aproveche para degustar la comida a plena luz del día en la calle).

Una selección de entrantes de la oferta de platos preparados de El Corte Inglés. / REDACCIÓN

La clave del éxito es el precio. Por entre 4 y 7 euros, los clientes pueden acceder a dos platos, un coste muy difícil de igualar por bares y restaurantes convencionales.

Como puedes comprobar, la hostelería empieza a notar el impacto y algunos bares ya se han quejado de una reducción de la clientela, especialmente aquellos que se encuentran cerca de estos supermercados.

Por supuesto, muchos dueños han comenzado a bajar los precios para ser competitivos, pero la hostelería no puede competir con el modelo de negocio cada vez más diversificado de un supermercado.

El cambio en los hábitos de consumo ya está en marcha. Los supermercados, con su apuesta por comida preparada y precios bajos, han irrumpido con fuerza en un terreno hasta ahora dominado por los restaurantes.

¿Hasta dónde llegará la presencia de estos platos en supermercados? ¿Se ampliará a otras cadenas como Lidl, Aldi o Dia que de momento no han aplicado este modelo?