El sorprendente hábito español que marcó a Dan Brown: "Allí entendí cómo disfrutar de la vida"

Dan Brown visitó recientemente España para promocionar su nuevo libro y puede decir que este viaje le cambió la vida. Este y otras visitas a un país que le abrió los ojos para siempre, transformando su forma de disfrutar del día a día.

El escritor acaba de revelar una de las lecciones más importantes de su vida y no tiene mucha relación con la literatura, sino con esa forma de vivir que ha ido adoptando. La aprendió durante su estancia en España siendo adolescente, aunque en sus últimas visitas vuelve a experimentar lo mismo que sintió en aquel momento.

Su paso por Gijón marcó un antes y un después, un punto de inflexión como pocos ha vivido. Allí descubrió una cultura completamente diferente a la que había vivido en Estados Unidos.

"En España aprendí la importancia de relajarte por un momento y gozar de la vida", explica con unas palabras preciosas. Una idea que, según él, marcó la forma de entender el tiempo y las relaciones.

Lo que más le sorprendió fue la sobremesa. Mientras en su país, Estados Unidos, todo estaba orientado a la productividad, en España encontró espacios dedicados a estar y compartir.

Dan Brown ya tiene su camiseta del Barça personalizada / FCB

"Preguntaba qué estábamos haciendo y decían: 'nada, estamos de sobremesa'", recuerda. Un concepto, aparentemente simple, pero muy revelador para el autor de 'El código Da Vinci'.

Brown creció en un entorno muy exigente, con rutinas marcadas por la eficiencia y el trabajo constante. Comer rápido y volver a las obligaciones de inmediato era lo habitual en su vida. Frente a Esp, España le mostró otra forma de vivir: comidas más largas, tiempo en familia y una relación más pausada con el día a día.

Y ojo, que el escritor también recuerda con cariño la música española, especialmente grupos como Mecano y Los Secretos. ¿Lo hubieras imaginado alguna vez?