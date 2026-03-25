Quiénes son Javier Cámara y Alexandra Jiménez y por qué son los invitados de 'El Hormiguero' para hoy, 25 de marzo

El plató de 'El Hormiguero' se ha caracterizado por invitar a muchas estrellas del cine nacional, ofreciendo espacios en los que estas pudieran promocionar sus próximos trabajos. Y es que, después del paso de Carmen Maura por el programa el día de ayer, hoy es el turno de otros representantes miuy relevantes del séptimo arte en España.

Estamos hablando, concretamente, de Javier Cámara y Alexandra Jímenez, quienes acudirán esta noche del 25 de marzo a 'El Hormiguero' para hablar de '53 Domingos', su nueva película de Netflix.

Javier Cámara, nacido en Logroño en el año 1967, comenzó su carrera en los años 90 saltando de un teatro a otro, pero su fama empezó a despuntar gracias a la labor que hizo en varias series de televisión.

Habiendo participado en algunas producciones como 'Ay, Señor, Señor', Javier Cámara comenzó a destacar un tiempo más tarde gracias a su participación en la serie de '7 vidas', la cual gozó de un éxito sin precedentes en el panorama nacional.

Est último hizo que Javier Cámara diera el salto al cine de autor más adelante, contando con una presencia destacada en varias películas de Almodóvar como, por ejemplo, 'Hable con ella' o 'La mala educación'.

Tras ganar dos premios Goya por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' en 2013 y 'Truman' en 2015, Javier Cámara dio un salto internacional para colarse en producciones coo 'The Young Pope' o 'Narcos', la exitosa serie de Netflix.

Por su parte, Alexandra Jiménez (Zaragoza, 1980) se hizo un nombre en la industria nacional al interpretar a África en 'Los Serrano', pero poco a poco su figura se consolidó en el mundo del cine gracias a películas como '100 metros' o 'Las distancias', película con la que coniguió el Premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto en 2018.

Desde entonces, Alexandra Jiménez ha participado en otros proyectos destacados de Netflix como 'El inocente'; plataforma en la que vuelve a colaborar con Javier Cámara en la nueva película de la misma que recibe el nombre de '53 Domingos' y se estrenará este próximo 27 de marzo.