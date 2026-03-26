Quiénes son Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicochea y José Yélamo, invitados de 'El Hormiguero' para hoy, 26 de marzo

El plató de 'El Hormiguero' no solo es usado como plataforma de promoción de artistas nacionales e internacionales, sino también de otros productos destacados de Antena 3 que están a punto de vivir un evento destacado.

En este caso en concreto, el espacio de Pablo Motos servirá para publicitar la final de 'El Desafío', concurso emitido en la misma cadena. Para ello, los invitados de esta noche, 26 de marzo, son Daniel Illescas, Patricia conde, Jessica Goicochea y José Yélamo.

En primer lugar, Daniel Illescas consta como un conocido influencer y modelo catalán que ha destacado por su capacidad atlética dentro del concurso, resaltando como uno de los grandes 'underdogs' de esta edición.

Patricia Conde se corresponde con la mítica presentadora que muchos hemos visto en distintos programas de televisión, aunque también ha despuntado gracias a su trabajo como actriz. No obstante, esta noche su rol se invertirá y jugará el papel de entrevistada.

Jessica Goicochea podría describirse como una modelo y empresaria cuya fama empezó a despuntar en redes sociales en los últimos años. Lo mejor de todo es que se ha convertido en una de las favoritas del concurso con el paso de los programas.

Por último, José Yélamo consta como el presentador de laSexta Xplica, habiendo dado el salto a la otra gran cadena de la misma productora y dejando de ser presentador para participar en el mítico concurso de Antena 3.

La razón por la que estos son los cuatro invitados de 'El Hormiguero' en el día de hoy tiene que ver con que todos ellos se corresponden con los finalistas de la actual edición de 'El Desafío', a falta de ver quién logrará coronarse como ganador.

En este sentido, la emisión de hoy de 'El Hormiguero' se corresponderá como el espacio ideal donde ahondar sobre los entresijos del concurso y donde los concursantes puedan regalar todo tipo de anécdotas a los espectadores.