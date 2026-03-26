Confirmado: La Seguridad Social impulsa que quienes tengan más de 40 años cotizados puedan jubilarse sin penalización

La jubilación sigue siendo el horizonte deseado para millones de trabajadores, pero el camino hacia ella continúa ajustándose.

En 2026 se aplicará uno de los últimos cambios antes de que la edad legal de jubilación alcance definitivamente los 67 años en 2027, un hito que afecta de lleno a las condiciones de acceso a la jubilación anticipada.

Ese año, tanto la edad ordinaria como la anticipada, voluntaria e involuntaria, se retrasarán dos meses respecto a 2025. Así, podrán jubilarse anticipadamente quienes tengan 64 años y 10 meses en caso de jubilación voluntaria (dos años antes de la edad legal) y 62 años y 10 meses si es involuntaria (cuatro años antes), siempre en función de los años cotizados, según explica el Instituto Santa Lucía.

Estas edades mínimas no tienen en cuenta las bonificaciones aplicables a trabajadores de sectores con actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, ni a personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.

Lo que ocurrirá a partir de 2027

Con la edad ordinaria fijada en 67 años para quienes tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados, y en 65 años para quienes superen ese umbral, la jubilación anticipada voluntaria quedará establecida en:

65 años para quienes no alcancen los 38,5 años cotizados.

para quienes no alcancen los 38,5 años cotizados. 63 años para quienes sí los alcancen o superen.

A la pensión resultante se le aplican coeficientes reductores, calculados según los meses de adelanto y el total de cotización acumulada. El Instituto BBVA de Pensiones ilustra el impacto: una persona que se jubile en 2026 con 24 meses de adelanto, una pensión teórica superior a la máxima y menos de 38 años y 6 meses cotizados, sufrirá una reducción del 9,10%.

Hasta ahora, la penalización podía llegar al 30% de la pensión de por vida, incluso para quienes habían cotizado más de 40 años, una situación que afectó especialmente a trabajadores jubilados anticipadamente de forma involuntaria.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

El Congreso abre la puerta a eliminar los recortes

Este escenario podría cambiar de forma sustancial. El Pleno del Congreso ha aprobado una moción que insta al Gobierno a reformar la ley para que las personas con más de 40 años cotizados puedan jubilarse anticipadamente sin coeficientes reductores. La iniciativa salió adelante con 180 votos a favor y 170 abstenciones, las del PP y Vox.

La propuesta reconoce que quienes han cotizado cuatro décadas han alcanzado una plenitud contributiva que justificaría el acceso al 100% de la pensión, independientemente de la edad exacta de retiro.

Si la medida se convierte en ley, permitiría jubilarse dos años antes de forma voluntaria o cuatro años antes de forma involuntaria sin perder ni un euro.

El impacto real: un ejemplo claro

Un trabajador de la construcción que empezó a trabajar a los 17 años tendría, con 60, más de 40 años cotizados.

En el sistema actual, si decide jubilarse a los 63, dos años antes del mínimo permitido en la jubilación voluntaria, puede perder entre un 13% y un 21% de su pensión. Si la jubilación es involuntaria y se adelanta cuatro años, la penalización puede alcanzar el 30%.

Con la reforma defendida por el Congreso, estas reducciones desaparecerían para quienes acrediten más de 40 años de cotización, corrigiendo una de las paradojas más criticadas del sistema: trabajadores con largas carreras laborales penalizados, mientras otros con menos cotización acceden al 100% de la pensión.