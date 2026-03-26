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Rosalía reaparece en una camilla tras su intoxicación alimentaria: "Gracias Milán, ya me siento mejor"

Tras sentirse mal durante la actuación, Rosalía intentó continuar con el espectáculo, pero finalmente tuvo que parar y disculparse con el público de Milán

Rosalía se encuentra en mejor estado tras sufrir una intoxicación alimentaria

Rosalía se encuentra en mejor estado tras sufrir una intoxicación alimentaria / EFE | @rosalia.vt

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La gira 'LUX Tour' de Rosalía tuvo que interrumpirse este miércoles de forma repentina por un malestar de la artista. La cantante catalana sufrió una intoxicación alimentaria y se empezó a encontrar mal durante su actuación. Mientras interpretaba 'De Madrugá', comenzaron a apreciarse los primeros signos de malestar. La cantante empezó a toser y su energía fue disminuyendo progresivamente, algo que no pasó desapercibido para los asistentes.

“Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal. He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo. Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Tengo dolor", decía la cantante.

Tuvo que parar el concierto

Rosalía intentó continuar con el espectáculo durante varios minutos, esforzándose por mantener el ritmo pese a no encontrarse bien. Algunos fans presentes señalaron que incluso parecía estar muy "deshidratada", lo que aumentó la preocupación en el recinto al ver que su estado no mejoraba.

Justo después, la propia artista decidió dirigirse al público para explicar lo que estaba ocurriendo, y lo hizo visiblemente afectada: "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal".

Antes de abandonar el escenario, Rosalía quiso disculparse directamente con el público de Milán y no pudo contener las lágrimas: "Lo siento mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones. He intentado por todos los medios seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo".

El 30 de marzo estará en Madrid

Un día después, Rosalía ha querido tranquilizar a sus fans con una imagen dentro de la ambulancia. Se ve a Rosalía tumbada en la camilla y haciendo el gesto de 'ok'. "Me siento mucho mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estábais allí", escribía.

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La catalana estará en óptimas condiciones para dar su próximo concierto, que será el día 30 de marzo en Madrid. Haciendo honor al título de su disco, su espectáculo estará lleno de juegos de luces y sombras, en los que su vestuario, que variará del blanco al negro, también formará parte de la perfomance.

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