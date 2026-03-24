Rosalía y Aitana sorprenden al compartir premio en los Odeón 2026: la gala que nadie vio venir

Los Premios Odeón 2026 anunciaron este lunes a sus ganadores y dejaron claro que Rosalía sigue siendo una fuerza imparable en la música española.

Su álbum LUX fue reconocido como Álbum del Año, tras convertirse en el disco más vendido de 2025 en apenas siete semanas y mantenerse como número uno en la lista oficial de Promusicae. Con este galardón, la artista repite un logro que ya alcanzó en 2023 con Motomami.

Aitana y Rosalía protagonizan un empate histórico en el pop

El apartado pop fue uno de los más comentados de la edición debido a un inesperado empate.

La categoría de Mejor canción pop quedó dividida entre La Perla, interpretada por Rosalía junto a Yahritza, y Superestrella, el éxito de Aitana.

Además, Aitana se llevó el premio a Mejor álbum pop por Cuarto Azul, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes del género.

La menorquina Chiara Oliver fue reconocida como Artista revelación pop, completando un año especialmente competitivo.

Sabina se despide por todo lo alto

La Gira del Año fue para Hola y adiós, el tour de despedida de Joaquín Sabina, que reunió a más de 700.000 espectadores en 71 conciertos celebrados en España y América. El reconocimiento llega a pocos días de la publicación del Anuario de la Música en Vivo, que confirmará el impacto de esta gira histórica.

Delaossa y JC Reyes brillan en las categorías principales

La canción Still Luvin, fruto de la colaboración entre Quevedo y Delaossa, fue elegida Canción del Año por su recorrido en listas. Por su parte, JC Reyes obtuvo el premio a Videoclip del Año gracias a Celosa, reforzando su presencia en el panorama urbano.

Rock: premios compartidos y nuevas revelaciones

El rock también vivió un empate significativo. Caída libre, de Leiva junto a Robe, y A contraluz, de Fito y Fitipaldis, compartieron el premio a Mejor canción rock.

Leiva sumó además el galardón a Mejor disco rock por Gigante, mientras que el grupo madrileño Ultraligera fue reconocido como Artista revelación del género.

Urbano: JC Reyes y Rels B lideran el género

El urbano tuvo como gran vencedor a JC Reyes, cuyo álbum Nacer de nuevo fue elegido Mejor álbum urbano. La canción Tu vas sin (Fav), de Rels B, se alzó como Mejor canción urbana, mientras que Rusowsky fue nombrado Artista revelación urbano.

Música alternativa: consolidación y nuevas voces

En la categoría alternativa, Guitarricadelafuente se llevó el premio a Mejor álbum por Spanish Leather, mientras que Judeline y Amaia fueron reconocidas por Mejor canción alternativa gracias a Com Vocè. La catalana Lia Kali fue distinguida como Mejor artista alternativa.

Flamenco: tradición y renovación

El flamenco tuvo como gran protagonista a Marta Santos, cuyo álbum Aquí no sobra nadie fue elegido Mejor álbum flamenco. Luis Cortés repitió premio a Mejor canción flamenca con Enséñame a Volar, y María Terremoto fue reconocida como la revelación del género.

Latino e internacional: Bad Bunny y Taylor Swift dominan

En las categorías latinas, Bad Bunny se impuso con Debí tirar más fotos como Mejor álbum latino, mientras que La Plena (w Sound 05), de W Sound, Beéle y Ovy on the Drums, fue elegida Mejor canción latina. Beéle sumó además el premio a Artista revelación latino.

El apartado internacional coronó a Taylor Swift con The Life of a Show Girl como Mejor álbum internacional. La canción APT, de Rosé y Bruno Mars, fue reconocida como Mejor canción internacional, y Damiano David recibió el premio a Artista revelación internacional tras su despegue en solitario fuera de Måneskin.