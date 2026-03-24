Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carolina MarínVolta CatalunyaEtapa 4 Volta CatalunyaClasificación Volta CatalunyaJulián ÁlvarezMbappéJoaquín DelgadoMarcos LlorenteMadrid-BarcelonaPau QuesadaClasificación EuroligaAtléticoBrasil - FranciaBastoniRepesca MundialLibres F1AthleticWilly HernangómezLiga FuturesGuillermo AmorEntradas Barça - Madrid femeninoEtapas Volta a CatalunyaCuándo juega AlcarazEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaNoelia eutanasiaRosalíaTomás RonceroHarry Potter
instagramlinkedin

FAMOSOS

Relacionan a Marta Díaz con un ex del FC Barcelona: "Han estado juntos"

El periodista Javier de Hoyos explicó la última novedad a través de su cuenta personal de TikTok

La nueva amistad de Marta Díaz, al descubierto

La nueva amistad de Marta Díaz, al descubierto / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Marta Díaz es una de las influencers más populares de España y saltó a la fama gracias a su hermano David Díaz, conocido en YouTube como AlpahaSniper97. Poco a poco, Marta fue ganándose un espacio en las redes sociales, especialmente tras su relación con el futbolista Sergio Reguilón. Sin embargo, su ruptura fue uno de los momentos más difíciles para ella, como relata en su documental de Prime Video, 'Siendo Marta Díaz'.

Actualmente, la creadora de contenido está completamente centrada en el boxeo, ya que participará en la Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos. Marta se verá las caras contra Tatiana Kaer, pareja del futbolista Héctor Fort, en el Estadio de La Cartuja, el próximo sábado 25 de julio.

Sin embargo, hace unos días, la creadora de contenido fue pillada con Joao Félix, exjugador del FC Barcelona, según explicó el periodista Javier de Hoyos a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 2,1 millones de seguidores.

El colaborador de 'D Corazón' empezó diciendo: "¡Exclusiva! ¿Marta Díaz y Joao Félix juntos? A ver, sí, han estado juntos, pero ¿qué hay en realidad? ¿Por qué estáis todos como locos enviándome sus historias?".

Marta Díaz, en Instagram

Marta Díaz, en Instagram / SPORT

Antes de entrar al grano, de Hoyos compartió las pruebas de que ambos habían estado juntos: "Una amiga de Marta Díaz publicaba una 'storie' de Marta mostrándonos su fondo de pantalla y ahí os dabais cuenta de que aparecía al lado una pulsera que la habíais visto en otro sitio. ¿Dónde? En la muñeca de Joao Félix".

El creador de contenido desveló que había hablado con personas muy cercanas al entorno de Marta, quienes le confirmaron que ambos estuvieron en la misma comida, pero no se trataba de una cita romántica, sino que estaban con más gente.

"Lo que me traslada su entorno más cercano es que son amigos y que lo son mucho, pero no hay nada, son amigos, solamente", reveló en TikTok.

Noticias relacionadas

Por último, el creador de contenido expuso que "Marta continúa centrada en la Velada del Año VI", aunque lanzó una advertencia: "Esta es la información que me ha llegado", dejando la puerta abierta de que podrían ser más que amigos, a pesar de que el entorno de ella lo niegue.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
  2. ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
  3. Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
  4. Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
  5. Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
  6. Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"
  7. Willy Hernangómez, pitado en el Palau por la afición del Barça: 'El público es soberano
  8. Las impactantes imágenes del Spotify Camp Nou: ¡la tercera gradería casi está de pie!

'Operación Jauría': arrestados 13 jóvenes por el asalto antifeminista a la Universidad Complutense

'Operación Jauría': arrestados 13 jóvenes por el asalto antifeminista a la Universidad Complutense

David Mateo, experto en nutrición, sobre cómo beber agua de forma correcta: "Ayuda a activar el sistema digestivo"

David Mateo, experto en nutrición, sobre cómo beber agua de forma correcta: "Ayuda a activar el sistema digestivo"

La Costa Amalfitana española existe: así es Estellencs, el pueblo más bonito de Mallorca

La Costa Amalfitana española existe: así es Estellencs, el pueblo más bonito de Mallorca

Precio del euríbor hoy, 26 de marzo de 2026: la cuota vuelve a subir

Precio del euríbor hoy, 26 de marzo de 2026: la cuota vuelve a subir

Investigadas 18 personas por maltrato animal en Cádiz

Investigadas 18 personas por maltrato animal en Cádiz

La eutanasia de Noelia durará 15 minutos, será un cóctel de fármacos y la joven ha pedido estar sola

Las 5 monedas más raras del mundo: auténticos tesoros que valen millones

Las 5 monedas más raras del mundo: auténticos tesoros que valen millones

Estos son los 5 sectores donde más subirán los sueldos en España en los próximos años

Estos son los 5 sectores donde más subirán los sueldos en España en los próximos años