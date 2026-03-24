FAMOSOS
Relacionan a Marta Díaz con un ex del FC Barcelona: "Han estado juntos"
El periodista Javier de Hoyos explicó la última novedad a través de su cuenta personal de TikTok
Marta Díaz es una de las influencers más populares de España y saltó a la fama gracias a su hermano David Díaz, conocido en YouTube como AlpahaSniper97. Poco a poco, Marta fue ganándose un espacio en las redes sociales, especialmente tras su relación con el futbolista Sergio Reguilón. Sin embargo, su ruptura fue uno de los momentos más difíciles para ella, como relata en su documental de Prime Video, 'Siendo Marta Díaz'.
Actualmente, la creadora de contenido está completamente centrada en el boxeo, ya que participará en la Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos. Marta se verá las caras contra Tatiana Kaer, pareja del futbolista Héctor Fort, en el Estadio de La Cartuja, el próximo sábado 25 de julio.
Sin embargo, hace unos días, la creadora de contenido fue pillada con Joao Félix, exjugador del FC Barcelona, según explicó el periodista Javier de Hoyos a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 2,1 millones de seguidores.
El colaborador de 'D Corazón' empezó diciendo: "¡Exclusiva! ¿Marta Díaz y Joao Félix juntos? A ver, sí, han estado juntos, pero ¿qué hay en realidad? ¿Por qué estáis todos como locos enviándome sus historias?".
Antes de entrar al grano, de Hoyos compartió las pruebas de que ambos habían estado juntos: "Una amiga de Marta Díaz publicaba una 'storie' de Marta mostrándonos su fondo de pantalla y ahí os dabais cuenta de que aparecía al lado una pulsera que la habíais visto en otro sitio. ¿Dónde? En la muñeca de Joao Félix".
El creador de contenido desveló que había hablado con personas muy cercanas al entorno de Marta, quienes le confirmaron que ambos estuvieron en la misma comida, pero no se trataba de una cita romántica, sino que estaban con más gente.
"Lo que me traslada su entorno más cercano es que son amigos y que lo son mucho, pero no hay nada, son amigos, solamente", reveló en TikTok.
Por último, el creador de contenido expuso que "Marta continúa centrada en la Velada del Año VI", aunque lanzó una advertencia: "Esta es la información que me ha llegado", dejando la puerta abierta de que podrían ser más que amigos, a pesar de que el entorno de ella lo niegue.
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