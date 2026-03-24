El pueblo catalán que más buscan en Internet no es el que imaginas (y está en la Costa Brava)

Ni Besalú ni Sitges. El pueblo catalán que más interés despierta actualmente en Internet es Begur, una localidad de la Costa Brava que ha logrado posicionarse como una de las más buscadas del país. Así lo refleja un estudio de la plataforma Holidu, que analiza el volumen de consultas online para detectar tendencias de viaje.

Begur, el pueblo 'tendencia' de Catalunya

Begur se sitúa como el municipio catalán mejor posicionado en el ranking nacional, alcanzando unas 2.200 búsquedas mensuales. Este dato lo coloca por delante de destinos mucho más conocidos, confirmando un cambio en las preferencias de los viajeros, que cada vez apuestan más por lugares que combinan naturaleza, historia y menor masificación.

Ubicado en la comarca del Baix Empordà, en Girona, Begur cuenta con poco más de 4.000 habitantes. Su origen se remonta a época prerromana, aunque su desarrollo se consolidó en la Edad Media con la construcción de su castillo, que hoy sigue siendo uno de sus grandes atractivos.

Desde este punto elevado, a unos 200 metros sobre el nivel del mar, se pueden contemplar vistas panorámicas de la Costa Brava, incluyendo lugares como Sa Riera o las Illes Medes. El acceso es libre durante todo el año, lo que lo convierte en una visita imprescindible.

Impacto visual de una de las urbanizaciones de Begur con las islas Medes al fondo. / David Aparicio

El municipio también destaca por sus casas indianas, construidas por emigrantes que regresaron de América en los siglos XIX y XX, así como por su casco antiguo de calles estrechas y su iglesia de Sant Pere.

En la costa, Begur ofrece algunas de las calas más valoradas de Cataluña, como Aiguablava, Sa Tuna o Platja Fonda. Además, el camino de ronda permite recorrer el litoral a pie y descubrir paisajes únicos del Mediterráneo.

Este auge en búsquedas confirma que Begur se ha convertido en uno de los destinos emergentes más atractivos del panorama nacional. ¿No has ido y no tienes nada que hacer este finde? ¡Ya lo sabes!