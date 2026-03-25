El precio del nuevo chalet de Laura Escanes en Menorca: "Es más barato que mi piso en Madrid"

Laura Escanes se ha convertido en una de las figuras nacionales más prominentes de entre los influencers, asentándose especialmente a través de su podcast 'Entre el cielo y las nubes', donde ha mostrado su faceta más transparente y fácil de empatizar.

En este sentido, a diferencia de otras personas de la esfera, Escanes nunca ha pretendido mostrarse perfecta, sino revelar lo bueno y lo malo de su día a día; una vulnerabilidad que se ha traducido en su importante relación con el deporte.

Así, pues, a finales del año pasado, la también modelo española se convirtió en la portada de la edición nacional de Women's Health, lo que no solo fue un honor en sí mismo sino que, además, reflejó el resultado de su progreso personal.

Un precio difícil de encontrar en Madrid

En los últimos días, comentó el chalet que se compró en Menorca. La ‘influencer’ disfruta con su hija Roma y una amiga en un exclusivo chalet de Cala Morell. La catalana se aloja en una de las zonas más exclusivas de la isla y a solo diez minutos de Ciutadella. La ubicación privilegiada y el entorno natural convierten esta propiedad en un refugio ideal para desconectar.

Construida en 2012 y pensada para grupos de hasta ocho personas, la vivienda dispone de tres dormitorios dobles, uno individual, dos baños completos y un aseo. Esta distribución la convierte en una opción perfecta tanto para viajes familiares como para escapadas con amigos.

Entre los puntos fuertes de la casa destacan su jardín privado y una espectacular piscina en forma de flecha, rodeada de hamacas e iluminación nocturna que crea un ambiente mágico bajo el cielo menorquín. El diseño exterior está pensado para disfrutar al máximo del clima y la tranquilidad del lugar.

El precio del alquiler oscila entre 500 y 650 euros por noche durante el mes de julio, una cifra acorde con las prestaciones y la exclusividad de la propiedad. Se trata de una opción de lujo dentro del mercado vacacional de la isla.

Durante una charla en el pódcast de 'Ac2ality', la propietaria compartió detalles sobre esta adquisición: "Mi chalet en Menorca me ha costado unos 700.000 euros", explicaba con naturalidad. Además, añadía: "Pero es que Madrid está prohibitivo, bueno, todo está prohibitivo. Evidentemente un chalet de 700.000 euros no es barato, pero dentro de lo que había, te aseguro que sí".

La casa de sus sueños

La dueña también expresó su entusiasmo por la vivienda: "Estoy muy ilusionada porque es la casa de mis sueños y quiero pensar en absolutamente todos los detalles", aseguraba, dejando claro su interés por cuidar cada rincón. La casa cuenta con cuatro habitaciones, tres lavabos y una piscina, distribuidos en dos plantas con espacios amplios y funcionales.

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El dormitorio de Roma destaca especialmente por su encanto. Combina un estilo rústico y acogedor, con una estética que recuerda a una pequeña casa en lo alto de un árbol. Los detalles decorativos, como el papel pintado, la alfombra y los tonos rosados de los cajones, se integran en armonía, mientras que las cortinas amarillas aportan un aire retro que define la personalidad de la estancia.