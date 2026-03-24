SOCIEDAD
A partir de este día ya puedes presentar la declaración de la Renta 2026
Quedan pocos días para que empiece la campaña
Empieza la cuenta atrás y los ciudadanos ya están pendientes de cuando comenzará la campaña de la declaración de la renta en España, que se realiza obligatoriamente cada año con el objetivo de regularizar la situación fiscal anual con la Agencia Tributaria.
El objetivo es saber si el contribuyente debe pagar más impuestos o recibir una devolución tras ajustar sus ingresos y retenciones del año anterior.
Como ya es habitual, la campaña de la declaración de la renta se extiende durante más de dos meses, un plazo suficientemente amplio para que la mayoría de los españoles puedan reunir la documentación necesaria y presentarla con tranquilidad.
La Agencia Tributaria ha confirmado a través de sus canales de comunicación que el primer día de la campaña será el próximo miércoles 8 de abril, así que desde ese día se podrá obtener el borrador de la renta.
Cabe recordar que el resultado, ya sea a devolver o a pagar, dependerá de diversos factores. No obstante, es importante ser conscientes de que existen plazos legales, tanto para efectuar el pago, si corresponde, como para que la Agencia Tributaria realice la devolución si es ella quien debe abonarte el importe.
La campaña de la declaración de la renta se alargará hasta el último día del mes de junio, concretamente el martes 30. Un día en el que muchos ciudadanos se echan las manos a la cabeza, ya que han apurado hasta el último día y tienen poco tiempo en cumplir con su obligación tributaria.
En el caso de no presentar la declaración de la renta, la Agencia Tributaria impone sanciones económicas, recargos e intereses de demora, que pueden variar si el resultado es a ingresar o devolver. Normalmente, las multas oscilan entre 100 euros y el 150% de la cantidad no ingresada.
Hay tres distintas maneras en la que se puede presentar la declaración de la renta, ya sea presencial, telefónica o telemática. Sin embargo, el plazo para las dos primeras dará comienzo en mayo.
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