Este es el nuevo salario medio de Japón: sorprende la comparación con España

El nuevo salario medio de Japón en 2026 ha aumentado un 5% para todos los trabajadores… y, aun así, sigue dejando una foto muy matizada si lo comparamos con España. Sorprenden algunas similitudes pero también algunas diferencias que debemos tener en cuenta.

El nuevo sueldo medio en Japón

Según los últimos análisis de mercado laboral, el sueldo medio japonés se mueve hoy en una horquilla de unos 4,6 a 4,9 millones de yenes anuales, es decir, en torno a 30.000–32.000 euros brutos al año al cambio actual, cifras muy similares a las medias que maneja España en 2026.

En Japón, este nivel salarial llega tras varias rondas históricas de subidas impulsadas por las negociaciones del "Shunto", el gran pacto anual entre sindicatos y patronal. Para 2026, las estadísticas laborales sitúan el salario mensual medio alrededor de los 330.000–380.000 yenes, lo que equivale a unos 2.200–2.500 euros brutos al mes.

Este avance se apoya también en un fuerte incremento del salario mínimo: la media nacional roza ya los 1.121 yenes por hora, tras años de subidas continuadas para contener la inflación y mejorar el poder adquisitivo.

España, por su parte, juega en una liga muy parecida en cuanto a cifras brutas, pero con una estructura distinta. Las estimaciones para 2026 sitúan el salario medio español entre 30.500 y 32.000 euros brutos al año.

Estos datos en España suponen unos 2.540–2.670 euros mensuales antes de impuestos, ligeramente por encima de los niveles medios que se observan en Japón si se convierten a euros. Además, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona se escapan claramente hacia arriba, con medias que ya se sitúan en la franja de 36.000–42.000 euros anuales.

Donde sí se abre una brecha clara es en el salario mínimo. Mientras Japón ha elevado el suyo hasta una media de 1.121 yenes por hora, España mantiene un salario mínimo interprofesional que en 2026 se consolida por encima de los 1.400 euros mensuales en 12 pagas.

Si a eso se suma que el coste de la vida en España suele ser inferior al de las grandes áreas metropolitanas japonesas, la comparación deja una conclusión llamativa: con cifras brutas parecidas, el salario medio español puede compararse con el japonés, pero con matices clave.