Noelia, la joven catalana de 25 años, a pocas horas de su eutanasia: "Quiero morirme guapa"

El caso de Noelia, una joven catalana de 25 años, ha llegado a su desenlace tras años de sufrimiento físico y psicológico. Este jueves 26 de marzo recibirá la eutanasia, y en una entrevista exclusiva al programa 'Y ahora Sonsoles' aseguró que es una decisión meditada y deseada: "Yo simplemente quiero irme ya en paz y dejar de sufrir (...) No tengo ganas de nada. Ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada".

Noelia comenzó varios tratamientos psiquiátricos sin éxito a los 13 años, y desde entonces asegura haber vivido en una constante oscuridad: "Veía mi final muy oscuro, no tengo ni metas ni objetivos. Siempre me he sentido sola porque nunca me he sentido comprendida. Nunca han empatizado conmigo".

A lo largo de su adolescencia y juventud, la joven pasó por distintos centros psiquiátricos tras varios intentos de suicidio, pero su situación no mejoró. Según relató, en uno de ellos llegó a autolesionarse y a ingerir productos tóxicos, mientras que en otro volvió a intentar quitarse la vida en varias ocasiones.

Su vida personal ha estado marcada por la inestabilidad desde la separación de sus padres cuando tenía 13 años, tras esto, perdió la custodia y pasó por varios centros de acogida: "No me he juntado con muy buenas personas, he consumido drogas, he dejado la medicación, he estado en psiquiátricos... Tampoco he tenido un hogar. De familia unida no tenemos nada", declaró.

Noelia también relató episodios de violencia en sus relaciones personales. Durante cuatro años mantuvo una relación con un joven que, según afirma, abusó de ella mientras dormía: "Me tomé mis pastillas para dormir y se aprovechó de mí". También aseguró haber sufrido otras agresiones sexuales que nunca denunció: primero por parte de dos chicos en una discoteca y, posteriormente, "tres chicos a la vez", pocos días antes de su intento de suicidio.

La joven quiso aclarar que es autónoma en su día a día y rechazó algunas informaciones que se han difundido sobre ella: "Yo no estoy en la cama postrada. Me levanto, me ducho solita, me maquillo sola y me organizo yo sola".

Noelia maquillándose / atresplayer

Tras ser preguntada, la joven detalló cómo será el momento de su fallecimiento y de qué manera: "Me sedarán y luego me pondrán una inyección. Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa, así que me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré algo sencillo".

Noelia ha decidido que el proceso tenga lugar en un entorno íntimo: "Lo quiero hacer en mi habitación porque es mi zona de confort, es donde me siento más protegida. Es mi pequeño hogar".

Aunque ha invitado a su familia a despedirse de ella, tiene muy claro que en el momento final quiere estar sola: "No quiero que me vean cerrando los ojos. Mi madre me dijo que ella igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos, y la respuesta es no. Prefiero que nos despidamos, y si luego quiere entrar, que entre".