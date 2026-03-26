Noelia, a sus 25 años, es la persona más joven de España en recibir la eutanasia: así funciona la ley para quienes la solicitan

Este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos, barcelonesa de 25 años, tiene programada su eutanasia.

Su historia ha recorrido el país entero por su juventud, por tratarse de un caso vinculado a la salud mental y por la larga batalla judicial que ha retrasado su decisión durante casi dos años.

La joven, parapléjica desde 2022 tras un intento de suicidio posterior a una agresión sexual múltiple, había recibido el aval de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) para acceder a la prestación de ayuda para morir. Sin embargo, los recursos presentados por su padre, asesorado por Abogados Cristianos, paralizaron temporalmente el proceso.

Durante meses, su deseo de morir dignamente ha pasado por el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente avaló la eutanasia al no aplicar medidas cautelares.

La ley de eutanasia en España: qué exige y cómo funciona

La eutanasia está regulada por la Ley Orgánica 3/2021, que reconoce el derecho a solicitar la ayuda para morir a quienes cumplan una serie de requisitos. La prestación forma parte del Sistema Nacional de Salud y es de financiación pública.

Requisitos principales son:

Ser mayor de edad, capaz y consciente en el momento de la solicitud.

Tener nacionalidad española, residencia legal o permanencia acreditada superior a 12 meses.

Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante .

o un . Presentar dos solicitudes voluntarias , separadas por al menos 15 días.

, separadas por al menos 15 días. Firmar un consentimiento informado antes del procedimiento.

La ley define el padecimiento grave como una situación que limita la autonomía física o la capacidad de relación, con sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, sin expectativas de mejoría.

Dónde puede realizarse

La prestación puede llevarse a cabo en: centros sanitarios públicos, centros privados o concertados o incluso en el domicilio del paciente.

Siempre garantizando discreción, intimidad y acompañamiento familiar.

Por qué el caso de Noelia es “incómodo” y complejo

Organizaciones como Dret a Morir Dignament (DMD) señalan que el caso de Noelia ha puesto en evidencia las "grietas" de la ley, especialmente en situaciones relacionadas con la salud mental.

Solo el 1,38% de las eutanasias aprobadas en Catalunya corresponden a pacientes psiquiátricos. Desde 2021, únicamente cinco personas con enfermedad mental habían accedido a la prestación. Noelia será la sexta.

La joven arrastra un historial de trastorno límite de personalidad, fuertes dolores neuropáticos, incontinencia y una pérdida total de movilidad de cintura para abajo. Ha recibido tratamiento psiquiátrico y rehabilitación en el Institut Guttmann.

Para DMD, su caso demuestra la necesidad de acelerar los procedimientos y evitar que terceros puedan bloquear la voluntad del paciente. Proponen que estos procesos se resuelvan en un máximo de 20 días.

Noelia Castillo Ramos, joven eutanasia / atresplayer

La batalla judicial y el debate social

El padre de Noelia ha intentado frenar la eutanasia por todas las vías posibles, alegando falta de garantías y ausencia de protocolos específicos para pacientes con enfermedad mental. Abogados Cristianos sostiene que existe un "vacío legal" y reclama evaluaciones psiquiátricas independientes y tratamientos obligatorios previos.

La jueza que recibió la última petición para obligar a Noelia a un tratamiento psiquiátrico la rechazó por falta de competencia.

Mientras tanto, la consellera de Salut de Catalunya lamentó que el sistema judicial haya "alargado el sufrimiento" de la joven.

Eutanasia en España: cifras desde 2021

Desde la entrada en vigor de la ley, la prestación se ha consolidado como un recurso minoritario pero estable.

1.123 personas han recibido la eutanasia entre 2021 y 2024.

han recibido la eutanasia entre 2021 y 2024. La mayoría de solicitudes provienen de pacientes con enfermedades neurológicas o cáncer .

o . Los casos de menores de 30 años son excepcionales con 4 en 2022 y 7 en 2023.

Cataluña es la comunidad con más procesos finalizados, seguida de Madrid y el País Vasco.

Un final decidido por ella misma

Noelia ha reiterado durante dos años su voluntad de poner fin a su sufrimiento. "Ha tenido dos años y medio para decir que no, y no lo ha hecho", recuerdan desde DMD.

Este jueves, sin procesos judiciales pendientes, la joven catalana se convierte en la persona más joven de España en recibir la eutanasia. Su caso deja tras de sí un debate profundo sobre la autonomía, el sufrimiento y los límites de la ley.