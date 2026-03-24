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MÚSICA

La música que escucha Pedro Sánchez: "Es un gallego que me encanta"

El líder del PSOE publicó su recomendación semanal, en la que incluyó un poema de Federico García Lorca y su canción favorita

La recomendación de la semana de Pedro Sánchez

La recomendación de la semana de Pedro Sánchez / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Pedro Sánchez ha tomado la decisión estratégica de acercarse a la cultura y al público joven. El líder del PSOE y presidente del Gobierno ha demostrado ser especialmente eficaz en plataformas como TikTok. Desde su llegada a esta red social en septiembre, su cuenta ya cuenta con más de 713 mil seguidores, una cifra que sigue en aumento.

En los últimos meses, Pedro Sánchez ha transformado sus redes sociales en un espacio de difusión cultural. Cada semana, comparte con sus seguidores recomendaciones de libros y música que considera relevantes o inspiradoras.

El 'tema' español recomendado por Pedro Sánchez

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez volvió a compartir una recomendación musical, centrando la atención en un artista gallego contemporáneo que ha captado su interés. En su publicación, Sánchez inició con una recomendación literaria: una edición ilustrada de Poeta en Nueva York, obra de Federico García Lorca, que fue interpretada gráficamente por Ricardo Cavolo. Esta recomendación coincidió con la celebración del Día Mundial de la Poesía.

Posteriormente, el presidente pasó a la música, destacando al cantante gallego Sen Senra. Entre sus temas, mencionó en particular Está sexy, del álbum PO2054AZ (vol. I), describiéndola como una de sus canciones favoritas y alentando a sus seguidores a escucharla.

La publicación obtuvo un gran impacto en las redes, con cerca de un millón de visualizaciones y más de 99 mil 'me gusta', reflejando el alcance y la resonancia que estas recomendaciones tienen entre los usuarios.

Sen Senra, que actualmente cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, también formará parte del cartel del festival O Son do Camiño. Este festival es uno de los eventos musicales más destacados de Galicia, reuniendo a artistas nacionales e internacionales.

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El cantante ofrecerá su concierto en el Monte do Gozo, el último día del festival, el sábado 20 de junio. Sus presentaciones, que él denomina "misas", se han convertido en un sello distintivo de su estilo y de la conexión especial que busca con el público durante sus actuaciones.

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