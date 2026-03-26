Muere Noelia Castillo por eutanasia tras 601 días de espera

Llegó el momento. Muy triste. Noelia Castillo Ramos, barcelonesa de 25 años, ha fallecido tras recibir la eutanasia alrededor de las seis de la tarde en un centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes, en la comarca del Garraf. Durante los últimos meses de su vida permaneció ingresada en este centro, donde finalmente se llevó a cabo el procedimiento conforme a la legislación vigente en España.

Su muerte se produce después de casi dos años de disputa legal con su padre, quien se oponía firmemente a la decisión y estaba representado por la organización Abogados Cristianos. El caso ha sido interpretado por muchos como una reafirmación del derecho a una muerte digna, reconocido en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en vigor desde 2021.

Una historia trágica

Noelia Castillo se había convertido en una figura conocida tras aparecer en televisión y compartir públicamente su situación. Su historia generó un amplio impacto social, al poner rostro a un debate que combina cuestiones médicas, legales y éticas de gran complejidad.

La joven sufría una paraplejia parcial como consecuencia de un intento de suicidio ocurrido años atrás. Desde entonces, vivía con dolor crónico persistente y secuelas físicas graves que afectaban de forma significativa a su calidad de vida, además de una dependencia casi total para realizar actividades cotidianas.

Su situación personal era especialmente delicada. Según fuentes cercanas, arrastraba un historial de problemas de salud mental, incluyendo depresión. El intento de suicidio se produjo tras una agresión sexual múltiple, un hecho traumático que marcó profundamente su vida y su estado emocional.

Tras caer desde una quinta planta, sobrevivió, pero quedó en silla de ruedas y con importantes limitaciones físicas. A este sufrimiento se sumaba un deterioro psicológico progresivo que, según su entorno, fue determinante en su decisión de solicitar la eutanasia.

601 días de proceso judicial

El proceso judicial fue largo y complejo. Mientras Noelia defendía su derecho a decidir sobre su propia vida, su padre recurrió en repetidas ocasiones a los tribunales para tratar de impedirlo. Este enfrentamiento familiar añadió aún más carga emocional a un caso ya de por sí extremadamente duro.

Las autoridades dieron luz verde a la solicitud, pese a que la joven tenía una esperanza de vida estimada de varias décadas. Su fallecimiento ha reabierto el debate en España sobre los límites, condiciones y aplicación de la eutanasia, así como sobre el papel de la familia en decisiones de este tipo.

Noticias relacionadas

De esas historias que nunca gusta oír, pero que a veces suceden desgraciadamente. Todo nuestro apoyo a la familia. Descansa en paz.