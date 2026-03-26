Un motorista, multado con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina y realizar una práctica ilegal

Con la llegada de la Semana Santa, muchas personas aprovechan para tomarse unos días de descanso y salir de viaje. Son fechas marcadas en el calendario en las que numerosas empresas reducen su actividad o conceden vacaciones, permitiendo a los trabajadores desconectar de la rutina diaria.

Durante este periodo, es habitual que aumenten los desplazamientos por carretera. Familias, parejas y grupos de amigos se lanzan a recorrer distintos puntos del país en busca de ocio, tranquilidad o nuevas experiencias, lo que convierte estos días en una de las épocas con mayor tráfico del año.

Precio del combustible

Sin embargo, uno de los factores que condiciona estos viajes es el precio del combustible. En las semanas previas a estas vacaciones, la gasolina y el gasóleo suelen experimentar variaciones que afectan directamente al bolsillo de los conductores, especialmente en trayectos largos.

A pesar de ello, muchos viajeros deciden mantener sus planes y asumir el gasto extra, priorizando el descanso y el tiempo libre. Aun así, se recomienda planificar bien los desplazamientos, comparar precios en diferentes estaciones de servicio y adoptar una conducción eficiente para reducir el consumo.

Más allá del coste del combustible, existen normas que no todos los conductores conocen y que pueden acarrear sanciones. Algunas de estas regulaciones están directamente relacionadas con el repostaje en gasolineras, un acto cotidiano que puede tener consecuencias si no se realiza correctamente.

Multa de 100 euros

Según la Dirección General de Tráfico, repostar por cuenta propia en gasolineras asistidas (aquellas en las que debe intervenir un empleado) puede ser motivo de multa. Esta infracción puede suponer una sanción económica de hasta 100 euros.

Esta normativa se basa en el Real Decreto 706/2017, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad durante la manipulación de combustibles. Al tratarse de sustancias inflamables, se exige que sea personal autorizado quien realice el repostaje en este tipo de estaciones.

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Además, otra práctica sancionable es el uso del teléfono móvil mientras se reposta. Esta acción, aparentemente inofensiva, supone un riesgo importante y también puede conllevar multas similares, por lo que es fundamental extremar las precauciones incluso en las tareas más rutinarias.