El Meteocat activa más de 10 avisos por viento: rachas de hasta 90 km/h en Catalunya

El viento golpea con fuerza Catalunya hoy. El Meteocat ha activado más de una decena de avisos por rachas que pueden alcanzar los 90 km/h, con especial impacto en el sur y el norte del territorio. Pero el viento no llegará solo.

Rachas de hasta 90 km/h: el Meteocat pone en alerta a gran parte de Catalunya

El servicio meteorológico estima que inicialmente se esperan vientos de componente norte y oeste con intensidad entre floja y moderada, pero con golpes puntualmente fuertes en l'Empordà, el tercio sud y cotas altas del Pirineu (con especial énfasis durante el mediodía).

Asimismo, en el sector central del litoral, y también en el prelitoral central y el interior de la mitad este del territorio, bufará viento de dirección variable pero intensidad débil. A partir del mediodía, mayormente se darán rachas de viento de componente sur.

El Meteocat anticipa de este modo que sobre todo durante las primeras horas del día, las comarcas de Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Ripollès deberán tomar especial precaución, pues en estos puntos se anticipa que la fuerza del viento dejará rachas de hasta 90 km/h.

A consecuencia del viento, los meteorólogos han lanzado también avisos por oleaje en la costa de Alt i Baix Empordà. Aquí se espera que puedan verse olas de hasta 2,5 metros de altura, y se mantiene la alerta durante la totalidad del día.

Toda esta situación causará un descenso notable de las temperaturas en toda Catalunya, así como también la posibilidad de nieve a cotas de entre 600 y 800 metros. Además, el Meteocat anticipa la posibilidad de lluvias en distintos puntos de Catalunya.

En particular, hasta media mañana hay posibilidad de lluvia en la parte norte del Pirineu. Similarmente, durante la tarde y últimas horas del día no se descartan lluvias en puntos de litoral y prelitoral central, en teoría de intensidad débil o localmente moderada. En general, no se prevén acumulaciones destacables.

Por lo general, se trata de un día en Catalunya en el que el descenso de las temperaturas y las fuertes rachas de viento serán los elementos más destacados. Si bien el sol brillará durante la mayor parte del tiempo, no será un día especialmente recomendado para estar al aire libre.