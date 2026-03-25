ASTRONOMÍA
Ni Madrid ni Barcelona: este es el lugar de España donde anochece antes aunque haya cambio horario
En Galicia, se registran los amaneceres más tempranos de España
Aunque el cambio de hora en España tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar, hay zonas de nuestro país donde anochece mucho antes que en otras, con independencia del horario oficial que haya en cada momento.
El punto clave está en la posición geográfica. España utiliza el horario de Europa Central, pero gran parte del territorio (especialmente el oeste) está más alineado con el huso horario de Greenwich.
¿Qué provoca esta situación? Que regiones situadas más al oeste, como Galicia, el sol se ponga antes que en ciudades como Madrid o Barcelona, incluso el mismo día.
¿Y cuáles son estas zonas? Dentro de Galicia, lugares como la costa de A Coruña o el cabo de Finisterre son especialmente conocidos por registrar algunos de los atardeceres más tempranos del país, por lo que se hace de noche minutos antes que en otras regiones.
En invierno, la diferencia puede ser muy notable. Mientras en el este peninsular hay algo de luz solar, en el noroeste ya prácticamente es de noche. Aunque como digo, tiene una explicación científica y no hay que buscarle más razones.
El cambio horario no corrige esta desigualdad ya que afecta a todo el país por igual. Es decir, se adelanta o se atrasa una hora el reloj, pero la posición del sol sigue siendo la misma, por lo que nada cambia.
Se trata de un fenómeno que explica por qué en verano anochece en Galicia más tarde que en otras zonas, compensando parcialmente esa diferencia durante los meses en los que hay más luz.
De esta forma, aunque muchos piensan que el horario determina cuándo oscurece, la realidad es que la geografía manda y el oeste de España sigue siendo el lugar donde el día se apaga antes. Y esto no hay relojes que lo vaya a cambiar: el sol está siempre en la misma posición.
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