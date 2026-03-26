Un fisioterapeuta lo explica muy bien: lo que pasa en tu cuerpo tras 12 horas sin comer

¿Conoces al fisioterapeuta Antonio Valenzuela? Este especialista es muy popular en redes sociales y en podcast y en esta ocasión ha puesto el foco en uno de los temas más populares en el mundo del bienestar: el ayuno. Según explica, el cuerpo activa mecanismos clave cuando pasan varias horas sin ingerir alimentos.

¿Sabías que el organismo comienza a utilizar la grasa como principal fuente de energía a partir de las 12 horas sin comer? Este proceso implica la producción de cuerpos cetónicos y quema nuestra reserva de grasa.

Entre ellos destaca el BHB, una molécula que, según indica, puede servir como combustible eficiente para nuestro cerebro, favoreciendo su rendimiento.

Valenzuela insiste en que el ayuno intermitente no debe entenderse como una dieta restrictiva, sino como una forma de organizar los horarios de comida para adaptarnos la funcionamiento natural del organismo.

"Es una vuelta al ritmo original del organismo", explica el fisioterapeuta. Durante ese periodo de tiempo sin ingerir alimentos, el cuerpo activa procesos de reparación y optimización celular.

¿Se adelgaza con el ayuno intermitente? Esto es lo que dicen los especialistas / Sport.es

Autor del libro Vida Nootrópica, este divulgador y experto en fisioterapia defiende que la salud no depende de soluciones rápidas, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. Y en este sentido, destaca el papel del ejercicio físico como una herramienta fundamental. Lo describe como una "cápsula" que mejora la memoria, el estado de ánimo y prevenir enfermedades.

Valenzuela también subraya la importancia de factores como el sueño, la exposición a la luz natural o el contacto con la naturaleza para mantener lo más saludable posible nuestro cerebro.

Además, apuesta por mantener activas la curiosidad y el aprendizaje constante como formas de estimular la mente y retrasar el envejecimiento cognitivo. Un mensaje en general muy claro: el bienestar no se basa en fórmulas milagro, sino en entender cómo funciona el cuerpo y acompañarlo con hábitos coherentes.