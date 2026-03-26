SALUD
Un fisioterapeuta lo explica muy bien: lo que pasa en tu cuerpo tras 12 horas sin comer
¿Cuándo empieza tu cuerpo a quemar grasa de verdad?
¿Conoces al fisioterapeuta Antonio Valenzuela? Este especialista es muy popular en redes sociales y en podcast y en esta ocasión ha puesto el foco en uno de los temas más populares en el mundo del bienestar: el ayuno. Según explica, el cuerpo activa mecanismos clave cuando pasan varias horas sin ingerir alimentos.
¿Sabías que el organismo comienza a utilizar la grasa como principal fuente de energía a partir de las 12 horas sin comer? Este proceso implica la producción de cuerpos cetónicos y quema nuestra reserva de grasa.
Entre ellos destaca el BHB, una molécula que, según indica, puede servir como combustible eficiente para nuestro cerebro, favoreciendo su rendimiento.
Valenzuela insiste en que el ayuno intermitente no debe entenderse como una dieta restrictiva, sino como una forma de organizar los horarios de comida para adaptarnos la funcionamiento natural del organismo.
"Es una vuelta al ritmo original del organismo", explica el fisioterapeuta. Durante ese periodo de tiempo sin ingerir alimentos, el cuerpo activa procesos de reparación y optimización celular.
Autor del libro Vida Nootrópica, este divulgador y experto en fisioterapia defiende que la salud no depende de soluciones rápidas, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. Y en este sentido, destaca el papel del ejercicio físico como una herramienta fundamental. Lo describe como una "cápsula" que mejora la memoria, el estado de ánimo y prevenir enfermedades.
Valenzuela también subraya la importancia de factores como el sueño, la exposición a la luz natural o el contacto con la naturaleza para mantener lo más saludable posible nuestro cerebro.
Además, apuesta por mantener activas la curiosidad y el aprendizaje constante como formas de estimular la mente y retrasar el envejecimiento cognitivo. Un mensaje en general muy claro: el bienestar no se basa en fórmulas milagro, sino en entender cómo funciona el cuerpo y acompañarlo con hábitos coherentes.
- “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
- ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
- Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
- Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
- Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
- El Lamine del futuro: ¿Un desenlace inevitable?
- El Barça valora el fichaje de Joaquín Delgado tras su gran impacto
- Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"