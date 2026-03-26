¿Existe ahorro energético con el cambio de hora? Estas son sus ventajas

Queda poco para que se produzca el cambio al horario de verano, dado que este tendrá lugar en la madrugada del sábado 28 de marzo al domingo 29 de marzo entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada.

Normalmente, este último se ha defendido por parte de entidades e instituciones alegando que, gracias a él, puede darse cierto ahorro energético indispensable para mantener nuestros bolsillos en un mejor estado de salid.

Pero, ¿esto es algo que ocurre realmente? Según las últimas investigaciones que han salido a la luz, el ahorro energético que se produe por el cambio de hora oscila entre el 0,1% y el 0,5%. Es decir, la cifra es insignificante.

Tanto es así que el cambio de hora se está criticando desde muchos sectores distintos. Sobre todo, por la idea de que la reducción en horas de sueño iría en contra de nuestro ritmo circadiano y, por tanto, podría tener consecuencias negativas en nuestra salid.

Entonces, ¿posee el cambio de hora alguna ventaja realmente? Los expertos aseguran que los beneficios de este procedimiento no tienen tanto que ver con el ahorro energético, sino con otras variables de carácter más indirecto.

Para empezar, el hecho de que haya más horas de luz impulsaría el turismo y el comercio, provocando que la gente estuviera más dispuesta a salir a la calle en comparación a lo que ocurre durante el horario de invierno.

La segunda ventaja tendría que ver con el campo de la seguridad vial. Teniendo en cuenta que gran parte de los accidentes de tráfico se producen por la noche, la existencia de más horas de luz podría mejorar la sensación de seguridad en las carreteras.

No obstante, no existen otros beneficios destacables del cambio de hora. Algo que ha provocado un intenso debate sobre si este sistema debería seguir intacto en el futuro o, por el contrario, ser suprimido ante su falta de sentido en la actualidad.