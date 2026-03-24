El Estatuto de los Trabajadores garantiza un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas laborales

El marco laboral español establece límites claros para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Entre estos, uno de los más relevantes es el período mínimo de descanso entre jornadas.

El artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores fija que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deben mediar al menos doce horas. Esto implica que un empleado que termine su turno a las 22:00 horas no puede volver a su puesto a las 7:00 horas del día siguiente, ya que no se respetaría el descanso obligatorio.

Este derecho no depende de la voluntad de la empresa, sino que constituye una obligación legal cuyo objetivo es asegurar la recuperación física y mental del trabajador, prevenir la fatiga y reducir los riesgos laborales asociados a jornadas excesivas.

El abogado laboralista Juanma Lorente recuerda que el incumplimiento de este descanso puede denunciarse ante la Inspección de Trabajo y, además, permite reclamar horas extras a la empresa.

Límites a la jornada y sanciones por incumplimiento

La normativa también establece que la jornada ordinaria no puede superar las nueve horas diarias de trabajo efectivo, salvo que exista un acuerdo distinto recogido en el convenio colectivo o en el contrato. Cuando estas obligaciones no se cumplen, la empresa se expone a sanciones económicas importantes.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera infracción grave la transgresión de los límites legales o pactados en materia de jornada, horas extraordinarias, descansos, vacaciones o registro horario. En su artículo 40 se detalla que estas infracciones pueden acarrear multas de entre 751 y 7.500 euros, dependiendo de su gravedad y del grado en que se hayan producido.

Excepciones en casos de trabajo a turnos

Aunque la regla general es clara, existen excepciones previstas para situaciones específicas, como ocurre en el trabajo a turnos o en actividades reguladas por normativas especiales. En estos casos, cuando un cambio de turno impide respetar las doce horas de descanso, la ley permite reducir este período de forma puntual hasta un mínimo de siete horas.

El artículo 19 del Real Decreto 1561/1995 establece que esta reducción solo puede aplicarse en el día en que se produzca el cambio de turno y obliga a compensar posteriormente la diferencia hasta alcanzar las doce horas habituales. Esta compensación debe realizarse en los días inmediatamente posteriores, garantizando así que el trabajador no vea mermado su tiempo de recuperación.

Un equilibrio entre flexibilidad y protección

El sistema legal español busca equilibrar la organización empresarial con la protección del trabajador. Aunque se contemplan excepciones para situaciones concretas, la norma general es firme: el descanso entre jornadas es un derecho esencial y su incumplimiento puede tener consecuencias legales y económicas para las empresas.