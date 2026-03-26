Emilio, autónomo de más de 50 años, emociona con su caso de superación: ¨Me quedé sin trabajo y...¨

Después de quedarse sin trabajo con más de 50 años, Emilio ha contado su historia en el programa ¨Poniendo las Calles¨de la cadena COPE, done su relato consigue emocionar e inspirar a cualquiera que lo escuche.

El protagonista de esta historia comenzó resaltando que se quedó sin trabajo hace seis años, pero esto no hizo que se derrumabra, sino todo lo contrario. A partir de dicho suceso, intentó reinventarse e investigar posibles salidar laborales rentables a futuro.

En aquel momento, Emilio descubrió un nicho de mercado que estaba comenzando a florecer y donde podría encajar a la perfección. Este último se corresponde con el traslado de coches vendidos a través de internet.

La asociación lógica es simple una vez explicada: si alguien compra un coche en otra localidad, es probable que necesite de alguien que lo traslade para llevarlo hasta la puerta de su casa. Y, previsamente, ahí es donde encaja la nueva labor de Emilio.

La pega aquí es que Emilio se ha visto obligado a tomar la iniciativa y hacerse autónomo para poder desempeñar este trabajo al no encontrar ninguna empresa que se centrase en este tipo de servicios y quisiera contratarle a causa de su edad.

Algo que el propio Emilio señalaba durante su relato: ¨Hay muchísima gente de más de 50 años que, como yo, se han tenido que hacer autónomos al no encontrar una oportunidad laboral clara¨.

Y es que esto último es algo que ocurre mucho más a menudo de lo que sería deseable: a pesar de la fricción ética que supone dicha decisión, hay muchas empresas que valoran la edad de la persona como factor determinante a la hora de contratarla.

Esto provoca que muchas personas de más de 50 años que se han quedado sin trabajo no logren encontrar otro puesto factible, por lo que la mejor solución para seguir cotizando de cara a tener una jubilación digna pasa por hacerse autónomo.