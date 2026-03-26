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SALUD

"Dormir no es descansar": el aviso de un experto sobre el error que cometes cada noche al dormir

¿Te levantas cansado, como si no hubieras descansado en toda la noche?

Dormir boca abajo: la advertencia definitiva del mayor experto en descanso de España

Dormir boca abajo: la advertencia definitiva del mayor experto en descanso de España

David Cruz

David Cruz

En neumólogo Durán Cantolla ha explicado por qué muchas personas se levantan cansadas incluso después de dormir varias horas. La clave, asegura, no está solo en el tiempo de descanso, sino en la calidad del sueño.

Según el especialista, el problema suele deberse a que no se completan correctamente todas las fases del sueño: dormir no es simplemente desconectar, o eso sostiene Durán como experto en sueño.

Tal y como sostiene, el sueño se divide en varias etapas. Primero aparecen las fases ligeras, conocidas como N1 y N2, en las que el cuerpo empieza a relajarse progresivamente.

Después llega el sueño profundo, o fase N3, considerado el más reparador. En este punto, el organismo se regenera, se refuerza el sistema inmunológico y se recupera la energía física que has perdido durante el día.

Finalmente, se produce la fase REM, en la que tienen lugar los sueños. Aquí la mente organiza sus recuerdos, regula las emociones y consolida el aprendizaje.

Dormir con calor impide descansar adecuadamente

Dormir con calor impide descansar adecuadamente / Agencias

Completar todas estas fases es un ciclo de sueño, que suele durar unos 90 minutos. Lo habitual es realizar entre cuatro y seis ciclos cada noche.

El problema aparece cuando el sueño se fragmenta o alguna de estas fases se ve alterada. Trastornos como la apnea, los microdespertares o un sueño demasiado superficial pueden impedir un descanso real. Y somos muchos los que padecemos estos problemas de sueño.

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En estos casos, una persona puede dormir muchas horas y, aun así, despertarse con sensación de fatiga. "Si esto falla, el cuerpo se resiente", alerta el especialista. Por ello, los expertos insisten en no normalizar el cansancio constante. Dormir bien no es solo cuestión de cantidad, sino de completar correctamente todos los procesos que el cuerpo necesita durante la noche.

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