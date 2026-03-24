La DGT estrena los primeros radares de ocupación: multarán a quienes viajen solos en carriles VAO

El tráfico en horas punta se ha convertido en uno de los principales retos diarios en muchas ciudades españolas, especialmente en los accesos a grandes núcleos urbanos. La acumulación de vehículos en determinados momentos del día provoca atascos frecuentes, lo que ha llevado a las administraciones a buscar soluciones que permitan aprovechar mejor las carreteras ya existentes sin necesidad de ampliarlas.

Una de esas soluciones son los carriles bus-VAO (Vehículos de Alta Ocupación), que están diseñados para dar prioridad a vehículos con alta ocupación, autobuses y taxis en ciertos casos. Su funcionamiento es sencillo: solo pueden utilizarlos los coches con al menos dos ocupantes o aquellos que cumplen condiciones específicas, como vehículos eléctricos autorizados.

Esta medida fue tomada por la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de mejorar la movilidad en España, aunque se ha observado que muchos vehículos circulan con un único ocupante, algo que contribuye a aumentar la congestión en horas clave.

Un carril Bus-VAO. / S

En los últimos años se ha empezado a introducir una novedad importante en el control de estos carriles: los llamados radares de ocupación.

Estos dispositivos no se centran en medir la velocidad, sino en comprobar cuántas personas viajan dentro de un vehículo a través de cámaras e inteligencia artificial capaces de analizar el interior del coche y de detectar de forma automática si un vehículo cumple o no con el requisito de ocupación mínima.

Este tipo de control ya se está empezando a aplicar en algunos puntos concretos. En estos lugares, las cámaras trabajan de forma continua para supervisar el acceso y salida de los vehículos, garantizando que solo circulen aquellos que cumplen las condiciones establecidas.

Todos los carriles VAO de ocupación ya confirmados En la Comunidad de Madrid , se incluyen carriles situados en la calzada central de la autovía A-6, concretamente en el tramo comprendido aproximadamente entre los kilómetros 6 y 20.

, se incluyen carriles situados en la concretamente en el tramo comprendido aproximadamente En la zona de Granada , se contemplan los carriles derechos de la carretera GR-3211 (conexión entre la A-395 y La Zubia), en ambos sentidos , abarcando distintos tramos kilométricos en función de la dirección de circulación.

, se contemplan los carriles derechos de la , abarcando distintos tramos kilométricos en función de la dirección de circulación. En la provincia de Sevilla , se incluyen varios puntos, como los carriles del Puente de la Señorita (entre Sevilla y Camas) y también un tramo de la carretera A-8057 que conecta municipios como Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache.

, se incluyen varios puntos, como los (entre Sevilla y Camas) y también que conecta municipios como En Málaga , se contemplan carriles específicos en accesos como el ramal de salida del enlace 61 de la A-357 en sentido Campillos, así como tramos de la carretera A-7056 en dirección al Parque Tecnológico de Andalucía.

, se contemplan carriles específicos en accesos como el En Mallorca, destaca el carril izquierdo de la autovía Ma-19 en el acceso hacia Palma, que se prevé habilitar una vez finalicen las obras en la infraestructura.

destaca el carril izquierdo de la autovía Ma-19 en el acceso hacia Palma, que se prevé habilitar una vez finalicen las obras en la infraestructura. En la autovía A-2, en el entorno de Madrid , se incluyen carriles en ambos sentidos entre zonas como Torrejón de Ardoz, la avenida de América y Coslada/San Fernando de Henares, en distintos tramos de entrada y salida de la capital.

en el entorno de , se incluyen carriles en en distintos tramos de entrada y salida de la capital. En la autovía V-21, en la provincia de Valencia, se contemplan carriles en ambos sentidos entre municipios como Albuixech y Alboraya, en diferentes direcciones de circulación a lo largo del tramo.

La implantación de estos sistemas también va acompañada de una señalización específica que indica claramente las normas de uso. Esto ayuda a los conductores a saber de antemano si pueden utilizar el carril y evita dudas en situaciones de tráfico intenso.