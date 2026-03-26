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El desayuno de Lola Herrera a los 90 años: fácil, saludable y sin complicaciones

¿Cómo empieza la intérprete cada día? ¿Qué desayuno?

Lola Herrera, actriz.

Lola Herrera, actriz.

David Cruz

David Cruz

En un mundo dominado por tendencias y dietas efímeras y ayunos intermientes, la gran dama de la escena española, Lola Herrera, reivindica la sencillez como el principal motor de la longevidad. A sus 90 años, la actriz ha desvelado que el pilar fundamental de su bienestar no es una fórmula mágica, sino un ritual matutino inamovible basado en la organización, la calma y los productos naturales.

Como iba diciendo, para Herrera, el bienestar comienza antes de que suene el despertador. Fiel a una disciplina que denota su herencia teatral, la intérprete prepara su desayuno la noche anterior:

"Me gusta levantarme y tenerlo todo listo", confiesa en una entrevista. Un pequeño gesto que elimina el estrés de las primeras horas del día, permitiéndole afrontar la jornada con una paz mental que considera esencial para la salud física.

Un menú equilibrado y mediterráneo, el desayuno de Lola Herrera

Alejándose de los alimentos ultraprocesados, su mesa se rige por el equilibrio nutricional. Una fórmula habitual que combina fibra, vitaminas y proteínas de manera muy sencilla:

  • Fruta fresca: para un aporte inmediato de vitaminas.
  • Café con leche desnatada, su dosis necesaria de energía.
  • Tostada integral acompañada de queso batido y/o mermelada.
Lola Herrera en el Deluxe.

Lola Herrera en el Deluxe. / Sport.es

En ocasiones, la actriz opta por el clásico pan con aceite de oliva, aunque con una preferencia personal que rompe el molde tradicional: suele prescindir del tomate porque, según admite, no le apetece a esas horas.

Para evitar bajones de energía, complementa su dieta con un tentempié a media mañana, generalmente un yogur o más fruta. Y lo cierto es que ella cree que este desayuno le funciona: a los 90 años se sigue sintiendo con energía porque escucha constantemente a su cuerpo y a sus necesidades.

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¿Qué te parece este consejo de Lola Herrera? Quizás más que consejo, es simplemente lo que le ha funcionado a ella. Y puede que aplicándolo en tu dieta diaria, también notes los beneficios.

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