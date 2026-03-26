David Mateo, experto en nutrición, sobre cómo beber agua de forma correcta: "Ayuda a activar el sistema digestivo"

El agua es esencial para vivir. Este líquido comprende el 60% del peso corporal humano, aproximadamente. Además, es fundamental para regular la temperatura del organismo a través de la evaporación del sudor, y se encarga de transportar los nutrientes y eliminar los residuos mediante la orina.

En este sentido, es importante saber cómo beber agua de forma correcta. Por este motivo, el experto en nutrición David Mateo, ha compartido una publicación en redes sociales respondiendo a varias preguntas de sus seguidores.

En primer lugar, el especialista ha explicado si es mejor beber agua de golpe o a sorbos durante el día. Ambas prácticas son habituales, pero Mateo tiene claro cuál es la mejor para nuestra salud: "A sorbos, si la bebes de golpe tu cuerpo la elimina antes de aprovecharla".

Un ciudadano usa una de las fuentes públicas para beber agua. / ÁLEX ZEA

Por otra parte, el momento idóneo para beber agua es por la mañana: "Nada más despertar, ayuda a activar el sistema digestivo", responde el profesional de la salud. Posteriormente, recomienda beber agua entre horas antes que con las comidas.

Además, la temperatura del agua también afecta al organismo. En este caso, Mateo tiene claro cómo debe consumirse: "Templada o a temperatura ambiente, el agua fría puede contraer los vasos sanguíneos y ralentizar la digestión".

Por último, el experto en nutrición ofrece su opinión sobre uno de los debates más recurrentes. Según Mateo, la cantidad mínima de agua que debemos beber diariamente oscila entre 1,5 y 2 litros.

De hecho, el color de la orina puede ser un indicativo sobre la falta de este líquido en el organismo. "Si es muy amarilla o huele fuerte, falta agua", apunta el divulgador en redes sociales.

Finalmente, el nutricionista aclara que beber agua en exceso también es perjudicial para la salud: "Se llama intoxicación por agua y puede alterar tus niveles de sodio", termina David Mateo.