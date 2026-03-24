Danielle Collins y Corentin Moutet desatan una polémica extradeportiva en pleno Miami Open

La edición del Miami Open no solo ha dejado titulares deportivos, sino también una controversia inesperada entre Danielle Collins, exfinalista del Australian Open 2022 y actual comentarista, y el tenista francés Corentin Moutet.

Durante una intervención en Tennis Channel, Collins relató que Moutet habría intentado coquetear con ella durante un entrenamiento.

Según sus palabras, "Si vas a coquetear conmigo así, vas a tener que sacar más fuerte", frase que la propia exjugadora explicó entre risas mientras comentaba los gritos del francés en la pista.

La estadounidense también recordó que, tras viralizarse su perfil en una aplicación de citas, donde mencionaba no estar interesada en "reyes pequeños" ya que, según la tenista, "deben entender que mido casi 1.80 m, es una preferencia, no tengo nada en contra de los pequeños”, añadió, Moutet supuestamente "la dejó de seguir" y le escribió por mensaje directo. "Fue gracioso porque me dejó de seguir después de que mi perfil de citas se volviera viral", afirmó Collins.

La respuesta inmediata de Moutet

El francés no tardó en reaccionar públicamente. Desde su cuenta en X, negó rotundamente la versión de Collins y lanzó un mensaje contundente: "¿Cómo puedo dejar de seguirte si nunca te seguí?"

Además, acusó a la extenista de inventar historias para llamar la atención: "Te encanta ir diciendo cosas para que la gente hable de ti. Deberías aprender a quererte a ti misma para no tener que hacer cosas estúpidas para ganarte el amor de la gente".

Moutet también aseguró que fue Collins quien lo siguió primero y quien le propuso jugar dobles mixtos.

Un historial de personalidades fuertes

La polémica no sorprende del todo a quienes siguen el circuito. Collins, conocida por su carácter competitivo y directo, ha protagonizado momentos tensos en pista, como cuando respondió con gestos provocadores al público en el Abierto de Australia.

Por su parte, Moutet, actualmente en el puesto 33 del ranking ATP, también ha sido señalado en varias ocasiones por su temperamento dentro y fuera de la cancha.

Contexto extradeportivo que alimenta la historia

El perfil de citas de Collins, que se volvió viral días antes, añadía más leña al fuego.

En él, la exjugadora especificaba sus preferencias y llegó a bromear sobre requisitos económicos, compartiendo mensajes directos de usuarios y comentando: "Si alguien tiene las agallas de escribirme así, que adjunte su último extracto bancario".

Collins, retirada recientemente y con más de 10 millones de dólares en premios acumulados, continúa siendo una figura mediática por su franqueza.

Lo que comenzó como una anécdota televisiva terminó convirtiéndose en un cruce público de acusaciones entre dos personalidades fuertes del tenis.

Mientras el Miami Open avanza, la polémica entre Collins y Moutet sigue generando conversación dentro y fuera del circuito.