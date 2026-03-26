La Costa Amalfitana española existe: así es Estellencs, el pueblo más bonito de Mallorca

Estellencs, en Mallorca, es un pequeño pueblo generalmente poco conocido. Sin embargo, en estos últimos años ha ganado reconocimiento como uno de los destinos turísticos más bellos que se pueden encontrar en toda España.

Estellencs, la joya oculta de Mallorca que parece sacada de la Costa Amalfitana

Uno de los rasgos más llamativos de Estellencs es que cuenta con un paisaje y arquitectura que recuerda a muchos a la costa Amalfitana. Y eso le suma automáticamente muchos puntos en términos de atractivo turístico.

A nivel de ubicación, esta localidad de Mallorca se encuentra en la Serra de Tramuntana. Esto hace que esté rodeada de montañas, acantilados y vistas al mediterráneo. De ahí que su entorno natural sea considerado como uno de sus principales puntos fuertes.

A su vez, esto se traduce en un ambiente muy tranquilo y rural. La mayoría de casas de Estellencs están hechas de piedra, además de que las propias calles también son empedradas. En cierta forma, es una especie de pequeño viaje en el tiempo.

Estellencs (Mallorca) / SPORT.es

Estellencs también destaca por un detalle muy poco habitual en pueblos tan bien reconocidos: cuenta con una población de menos de 400 habitantes. A todos los efectos, hablamos de un tesoro atemporal que se mantiene gracias a la tradición de los residentes.

En tal sentido, el producto local es un elemento muy especial de Estellencs; vino, aceite de oliva, cocina mallorquina auténtica... si bien se trata de una localización que se entiende más como 'perfecta' para una escapada, no se puede obviar su destreza gastronómica.

Con todas estas cualidades, Estellencs se promociona como un refugio mediterráneo que es perfecto para desconectar. Si eres amante de las calas, en su costa encontrarás muy buenas opciones con un detalle que siempre se agradece a día de hoy: poca masificación.

Es decir, Estellencs tiene absolutamente todo para ser un espacio perfecto con el que disfrutar y relajarse: mar, montaña, buena gastronomía... sea lo que sea que necesites en un entorno rural, en este pequeño pueblo de Mallorca te lo darán con total seguridad.