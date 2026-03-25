Más control y menos libertades: la DGT endurece las normas para autocaravanas y campers

Desde hace años, autocaravanas y campers se han convertido en grandes alternativas para muchos ciudadanos que buscaban unas vacaciones en las que la carretera fuera su mayor aliado. Pero la DGT quiere establecer unos límites más claros.

La DGT, más estricta a las puertas de Semana Santa

En primer lugar, llegan importantes cambios en lo relativo a la ITV: las autocaravanas de categoría M pueden estar sin ITV los primeros cuatro años, mientras que luego la necesitarán cada dos años y al cumplir 10 años, será necesaria una renovación anual.

Algo distinta es la situación para las campers; los vehículos de categoría N no solo necesitarán tener la ITV desde el primer momento y renovarla cada año, sino que al cumplir 10 años la renovación de la ITV deberá hacerse cada 6 meses.

Además, la DGT establece un criterio claro en su uso: se puede aparcar con autocaravanas y campers, pero no 'vivir' en ciertas zonas como tal. De hecho, se da libertad a los ayuntamientos para determinar qué espacios pueden usar y por cuánto tiempo los pueden ocupar.

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A todo esto se le suma el añadido de una señal de tráfico especial, siendo esta la S-128. Su funcionalidad principal será de señalar zonas en las que vaciar aguas residuales de autocaravanas y campers además de encontrar servicios para los vehículos.

Dado que autocaravanas y campers son vehículos que en muchas ocasiones actuarán como hogares durante días o incluso semanas de varias personas, la DGT quiere asegurarse de que cuentan con unas condiciones adecuadas.

Todas estas normativas se encuentran ya mismo en vigor, pero la DGT ha querido actualizar y aclarar criterios antes de Semana Santa, una etapa en la que se tiene conocimiento de que muchas autocaravanas y campers se lanzarán a la carretera.

En definitiva, la Dirección General de Tráfico apuesta por establecer una serie de criterios mediante los que asegurarse de que las autocaravanas y campers son espacios seguros y legales, tanto para los que las usan como aquellos a los que rodean.