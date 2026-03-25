Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carolina MarínVolta CatalunyaEtapa 4 Volta CatalunyaClasificación Volta CatalunyaJulián ÁlvarezMbappéJoaquín DelgadoMarcos LlorenteMadrid-BarcelonaPau QuesadaClasificación EuroligaAtléticoBrasil - FranciaBastoniRepesca MundialLibres F1AthleticWilly HernangómezLiga FuturesGuillermo AmorEntradas Barça - Madrid femeninoEtapas Volta a CatalunyaCuándo juega AlcarazEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaNoelia eutanasiaRosalíaTomás RonceroHarry Potter
instagramlinkedin

SALARIOS

¿Cuánto cobra un empleado de DIA en España en 2026? Salario medio y funciones

Repasamos el sueldo medio de los empleados de DIA en España, una de la cadena de supermercados más presente en nuestro país.

Trabajadora del supermercado DIA

Trabajadora del supermercado DIA

Álex Pareja

Álex Pareja

En España, un empleado de DIA en puestos de base como cajero o reponedor gana un salario medio bruto anual de entre 14.000 y 16.000 euros en 2026, lo que equivale a unos 1.100-1.300 euros brutos mensuales a jornada completa, según datos del convenio colectivo de grandes almacenes y revisiones salariales recientes.

DIA aplica el convenio ANGED, con tablas que sitúan el salario base para personal de tienda en torno a 16.000 euros anuales para 2025, más incrementos del 3% pactados para 2026, complementados por pluses por turnos y antigüedad.

Esto resulta en 1.000-1.200 euros mensuales en 14 pagas para entrada, elevándose a 1.200-1.400 euros con prorrateo y extras por festivos o nocturnidad, cifras competitivas en lo que respecta a las cadenas de supermercados pero con una alta rotación de contratos parciales.

Los salarios de DIA en España

Los sueldos en DIA España son inferiores a los de homólogos en Francia o Alemania (1.700-2.000 euros brutos mensuales), aunque el menor coste de vida en España lo puede compensar parcialmente, quedando en la media baja en la comparativa europea.

Supermercado DIA

Supermercado DIA / DIA

Otros factores que influyen en el salario incluyen la jornada (completa o parcial de 20-25 horas, frecuente en DIA), antigüedad (trienios de 30-50 euros), complementos por domingos (50-75% extra) y ubicación en proximidades urbanas, donde los pluses por afluencia ayudan a superar el SMI pero rara vez llegan a 1.500 euros.

Funciones y requisitos para trabajar en DIA

En DIA, los roles son multifuncionales dada la escala de tiendas pequeñas. Los cajeros procesan cobros, atienden quejas, gestionan devoluciones y promocionan productos, priorizando rapidez en espacios reducidos. Los reponedores ubican mercancía, revisan fechas de caducidad, ordenan estanterías y limpian pasillos, colaborando en recepciones diarias y campañas de ofertas.

Otras tareas comunes que pueden realizar los empleados base de DIA abarcan la atención al cliente en sala, etiquetado, inventarios y apoyo en cajas en horas pico, con turnos intensos que cubren mañanas, tardes y fines de semana.

Noticias relacionadas y más

Para poder trabajar en DIA es necesario contar con ESO o equivalente; se valora FP en Comercio o Logística para progresar a auxiliar o jefe de tienda. DIA prioriza agilidad, servicio al cliente, resistencia física y disponibilidad total para turnos rotativos, sin exigir experiencia previa ya que ofrece sus propios cursos de preparación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
  2. ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
  3. Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
  4. Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
  5. Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
  6. Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"
  7. Willy Hernangómez, pitado en el Palau por la afición del Barça: 'El público es soberano
  8. Las impactantes imágenes del Spotify Camp Nou: ¡la tercera gradería casi está de pie!

'Operación Jauría': arrestados 13 jóvenes por el asalto antifeminista a la Universidad Complutense

'Operación Jauría': arrestados 13 jóvenes por el asalto antifeminista a la Universidad Complutense

David Mateo, experto en nutrición, sobre cómo beber agua de forma correcta: "Ayuda a activar el sistema digestivo"

David Mateo, experto en nutrición, sobre cómo beber agua de forma correcta: "Ayuda a activar el sistema digestivo"

La Costa Amalfitana española existe: así es Estellencs, el pueblo más bonito de Mallorca

La Costa Amalfitana española existe: así es Estellencs, el pueblo más bonito de Mallorca

Precio del euríbor hoy, 26 de marzo de 2026: la cuota vuelve a subir

Precio del euríbor hoy, 26 de marzo de 2026: la cuota vuelve a subir

Investigadas 18 personas por maltrato animal en Cádiz

Investigadas 18 personas por maltrato animal en Cádiz

La eutanasia de Noelia durará 15 minutos, será un cóctel de fármacos y la joven ha pedido estar sola

Las 5 monedas más raras del mundo: auténticos tesoros que valen millones

Las 5 monedas más raras del mundo: auténticos tesoros que valen millones

Estos son los 5 sectores donde más subirán los sueldos en España en los próximos años

Estos son los 5 sectores donde más subirán los sueldos en España en los próximos años