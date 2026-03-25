El cambio de rutina de Ibai para bajar 75 kilos: "La clave para mí fue caminar"

El cambio físico de Ibai ha sido uno de los grandes logros del streamer vasco. Sucambio físico despertó una fuerte curiosidad entre sus seguidores y el público en general. Ibai lo ha ido documentando de principio a fin y el cambio es evidente: a principios de 2026, el streamer Ibai Llanos pesaba alrededor de 95-96 kg.

Un cambio drástico iniciado hace dos años, en 2024, donde llegó a superar los 165 kg. Tras un gran esfuerzo y supervisión de profesionales como Valentín Colominas, ha perdido más de 70 kg mediante una transformación centrada en el entrenamiento de fuerza y la mejora de hábitos. “Lo que me cambió la vida fue compartirlo con la gente. El origen del cambio fue caminar. Para mí caminar fue lo que me cambió la vida”, explicó.

La clave de su pérdida de peso

El streamer decidió salir a caminar cada día. Un hábito sencillo, apto para todos, pero que poco a poco, a medida que se acumulaban los pasos, iba notando lops resultados. "Salir cada día a andar entre media hora y una hora, combinado con una alimentación básica y razonable comer limpio, pescado, carne, verduras, sentó las bases de una rutina que posteriormente completó con entrenamiento de fuerza adaptado a sus capacidades físicas del momento", dice.

“No cabía ni en el press de banca, tío. Qué vergüenza para mí mismo”. “Te sientes un fracasado total”, decía. Ibai se propuso alcanzar entre 8.000 y 12.000 pasos al día, una meta que logró mantener durante meses y que resultó determinante en su transformación física.

Comentó que este enfoque progresivo le dio mejores resultados que intentos anteriores basados en entrenamientos intensos o dietas estrictas, que le resultaban difíciles de sostener a largo plazo.

También contó la importancia de utilizar aplicaciones para contar pasos, ya que le permitieron seguir su progreso y mantenerse motivado. Además, valoró que caminar es una actividad fácil de integrar en la rutina diaria, sin necesidad de equipamiento ni riesgo elevado de lesiones, lo que la convierte en una opción accesible para muchas personas.

Con el tiempo, sumó mejoras en su alimentación, priorizando un cambio gradual en lugar de transformaciones bruscas. Gracias a esta combinación de movimiento y hábitos más saludables, experimentó beneficios como mayor energía, mejor descanso y más movilidad. Asimismo, subrayó que la constancia, el apoyo profesional y el acompañamiento de su entorno fueron claves para sostener el proceso y mejorar su bienestar general.

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