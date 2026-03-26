Otro cambio más para la programación de RTVE: se recorta 'Aquí la tierra'

La 1 de RTVE está viviendo algunos cambios constantes en su programación. Cambios que no tienen por qué tener relación con el éxito de sus programas, sino más bien con el Mundial de fútbol 2026.

Aunque la mencionada competición todavía no ha arrancado, sí que la Selección Española está llevando a cabo algunos partidos amistosos previos al torneo internacional. Y esos partidos están siendo televisados por la 1 de Radio Televisión Española.

El mismo viernes 27 de marzo tendrá lugar el partido amistoso entre España y Serbia, antes del cual harán un pequeño previo desde la 1. En consecuencia, tendrán que recortar en la duración de 'Aquí la tierra', que se emitirá solamente desde las 20:25 hasta las 20:40, reduciendo su emisión en más de 15 minutos.

Tras el partido, a las 22:55, emitirán la película "Indiana Jones y la última cruzada", que es la cuarta entrega de la legendaria saga cinematográfica. Se emitirá dentro del ciclo "Aventura Jones" que llevan realizando algunas semanas.

Luego, a las 00:55, se emitirá otra película, la de "Godzilla vs. Kong", que es considerada todo un espectáculo visual y perfecta para los amantes de películas de peleas de monstruos y titanes.

La programación del viernes 27 de marzo en la 1 quedaría así:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:40 horas - Fútbol: Selección Española - Serbia

22:55 horas - Aventura Jones: 'Indiana Jones y la última cruzada'

00:55 horas - Plan de C1ne: 'Godzilla vs Kong'

El martes 31 de marzo volverá a ocurrir lo mismo que el día 27, ya que la Selección Española volverá a jugar un partido amistoso, esta vez contra Egipto, que será emitido en la 1 de RTVE.