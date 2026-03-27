SOCIEDAD
Cambio de hora en España marzo 2026: ¿se adelanta o se atrasa el reloj?
En España se ajustan los relojes para hacer dos cambios de horario: el de verano y el de invierno
Cada año, millones de personas en España se preparan para ajustar sus relojes con la llegada de los cambios de horario: el de verano y el de invierno. Esta tradición, vigente desde 1940, se ha mantenido durante décadas y aunque para muchos supone un pequeño desajuste en el sueño o la rutina, forma parte del calendario habitual del país.
Cada cambio horario marca el inicio de una nueva fase, ya que la variación de la luz solar influye en nuestro ritmo biológico, ánimo y productividad.
Como es costumbre, y según lo establece la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, estos ajustes se realizan para aprovechar mejor la luz natural. La normativa europea fija que todos los países miembros deben implementar un horario de verano y uno de invierno para optimizar las horas de luz durante el año.
El horario de verano comienza en España durante la madrugada del último sábado al último domingo de marzo. Por lo que esa noche tendrá 23 horas y se dormirá una hora menos, pero se ganará más luz durante las tardes.
En 2026, el cambio se producirá del sábado 28 al domingo 29 de marzo, momento en el que los relojes se adelantarán una hora: a las 2:00 serán las 3:00 horas. En Canarias, la misma operación se realizará una hora antes, pasando de la 1:00 a las 2:00 horas.
El horario de invierno se aplica el último domingo de octubre. Este año, se prevé que sea el 25 de octubre de 2026, cuando los relojes se retrasarán una hora, permitiendo dormir 60 minutos más y ajustando nuevamente las jornadas al ciclo solar. Estos cambios continuarán hasta que la normativa europea o las decisiones nacionales determinen lo contrario.
Debate sobre la posible eliminación del cambio de hora
La continuidad de estos ajustes está en debate desde hace años. La Comisión Europea propuso eliminar el cambio horario, permitiendo que cada país elija un horario fijo durante todo el año.
En España, el Gobierno solicitó formalmente a la UE su supresión, argumentando que: "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".
No obstante, aún no existe una decisión definitiva. Cada país europeo debe consensuar qué horario adoptará, y mientras no se alcance un acuerdo, España seguirá ajustando los relojes dos veces al año, siguiendo la tradición que lleva vigente más de 80 años.
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