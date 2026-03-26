Benidorm esconde el paseo marítimo más bonito de España: un "oleaje" de colores que cambia la ciudad

El Paseo Marítimo de Poniente en la ciudad de Benidorm (Alicante) se ha consolidado como uno de los espacios urbanos más sorprendentes de toda la costa española. Su diseño ondulante y su explosión de colores lo transforman en una de las obras más fotografiadas del Mediterráneo.

Quizás no te llame mucho una ciudad plagada de rascacielos sacados de otra época como es Benidorm, pero este paseo se extiende a lo largo de casi dos kilómetros paralelos al mar. Y muchos turistas lo reconocen sin conocer la historia que hay detrás de su singular diseño.

La obra lleva la firma del prestigioso arquitecto Carlos Ferrater, quien se enfrentó al reto de transformar una zona degradada en un espacio atractivo, funcional y plenamente integrado con el entorno.

Antes de construirlo, este tramo de la ciudad se consideraba una zona sin identidad. Ferrater lo transformó con una propuesta que combina urbanismo, paisaje y experiencia ciudadana.

Hablando del paseo, este se caracteriza por su estructura orgánica, inspirada directamente en las olas del mar Mediterráneo. El hormigón blanco sirve como base sobre la que se despliega un mosaico continuo de colores que cambia según la luz y la perspectiva del visitante.

Skyline Benidorm / Sport

Más allá de lo puramente estético, el proyecto introduce una idea fundamental: crear un lugar reconocible. Zonas diferenciadas por colores que permiten que vecinos y turistas se orienten sin problemas y utilicen el paseo marítimo como punto de encuentro.

Probablemente este Paseo Marítimo de Poniente te recuerde mucho a la Villa Olímpica de Barcelona, aunque menos ambicioso. Y es que ambos están diseñados por Carlos Ferrater.

De esta forma, Benidorm, conocida por su skyline, suma así otro atractivo a su oferta turística. Más allá de edificios emblemáticos como el Gran Hotel Bali o el In Tempo conviven cone ste espacio más humano y accesible.