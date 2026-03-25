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SOCIEDAD

Barcelona entra en el TOP 3 mundial en robos a turistas

Un estudio internacional sitúa a la ciudad condal como el tercer destino del mundo con más menciones de hurtos, estafas y robos en reseñas de Google

Hombre robó a mujer, ladrón roba en público

Hombre robó a mujer, ladrón roba en público / Archivo

Mariona Carol

Mariona Carol

Barcelona se ha convertido en una de las ciudades del mundo donde más turistas aseguran haber sufrido hurtos, estafas o robos, según un estudio internacional elaborado por Radical Storage, empresa especializada en servicios de consigna de equipaje.

El informe analiza más de 13.000 reseñas de Google publicadas entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 y concluye que la capital catalana concentra el 5,3% de todas las menciones relacionadas con delitos, solo por detrás de París (16,5%) y Roma (10,7%).

Percepción de seguridad y zonas más afectadas

El análisis se basa en palabras clave como carterista, robo o fraude para identificar los destinos que generan más alertas entre los visitantes.

Barcelona aparece como uno de los principales puntos calientes, especialmente en áreas de gran afluencia turística.

La combinación de millones de visitantesaglomeraciones constantes y delincuentes especializados convierte lugares emblemáticos como la Sagrada Familia, el Park Güell o La Rambla en escenarios habituales de hurtos. El patrón es claro: multitudes, distracciones y delincuencia oportunista.

Construction cranes by the Sagrada Familia cathedral on the city skyline in Barcelona, Spain on Friday, March 22, 2024. In Barcelona’s designated stressed residential market areas, new tenants are now entitled to a rent level no higher than the last lease agreement from the previous five years. Photographer: Manaure Quintero/Bloomberg

Construction cranes by the Sagrada Familia cathedral on the city skyline in Barcelona, Spain on Friday, March 22, 2024. In Barcelona’s designated stressed residential market areas, new tenants are now entitled to a rent level no higher than the last lease agreement from the previous five years. Photographer: Manaure Quintero/Bloomberg / Manaure Quintero / BLOOMBERG

El carterismo, el delito más frecuente

El hurto rápido, principalmente el carterismo, es el delito que más afecta a la imagen de seguridad de la ciudad. Los ladrones actúan en cuestión de segundos, aprovechando empujones, descuidos o técnicas discretas para sustraer móviles, carteras o bolsos sin que la víctima lo perciba hasta más tarde.

Aunque los datos oficiales señalan una disminución de denuncias por hurtos en 2025, fuentes policiales aseguran que cada vez más turistas optan por no denunciar, ya sea por falta de tiempo o porque no confían en recuperar los objetos sustraídos durante su estancia.

Comparativa internacional

El estudio confirma que los grandes destinos turísticos concentran también un mayor riesgo. París lidera el ranking mundial y Roma ocupa la segunda posición, en un contexto marcado por el turismo masivo.

Otras ciudades destacan por tipologías delictivas distintas: Orlando registra más robos violentos, mientras que Delhi acumula más casos de fraude. En contraste, destinos como Muğla (Turquía)Shanghái (China)Hanói (Vietnam) presentan incidencias mínimas, con solo un 0,1% de reseñas que mencionan delitos.

Un problema cronificado pero no generalizado

A pesar de las cifras, el informe no concluye que Barcelona sea una ciudad insegura en términos generales.

El problema se concentra en zonas muy concretas y altamente turísticas, donde la presencia de carteristas especializados es recurrente. Los delitos graves no han aumentado de forma significativa, pero el carterismo mantiene a la ciudad en el punto de mira internacional.

Noticias relacionadas y más

Barcelona sigue siendo uno de los grandes paraísos del carterismo, un fenómeno que, según los expertos, solo podrá revertirse con más prevención, mayor concienciación y una gestión más eficiente de los flujos turísticos.

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