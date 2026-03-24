Barcelona recupera su teatro más antiguo: así será la joya del siglo XIX que vuelve a la vida en La Rambla

Barcelona ha comenzado la recuperación de uno de sus espacios culturales más emblemáticos: el Teatro Principal, considerado el teatro más antiguo de la ciudad. Situado en plena Ramblas, este edificio histórico afronta una ambiciosa rehabilitación que pretende devolverle su papel protagonista en la vida cultural de la ciudad condal.

Se trata de un proyecto impulsado por Atir Hospitality después de alcanzar un acuerdo con la familia Balañá, tendrá una duración aproximada de 30 meses y se desarrollará por fases.

La primera intervención se centrará en la restauración integral de la fachada, uno de los elementos más reconocibles del edificio.

Uno de los aspectos más destacados de esta fase será la recuperación de las vidrieras originales, de hasta ocho metros de altura. Unas piezas de gran valor patrimonial que serán restauradas por artesanos especializados con el objetivo de preservar su diseño original y devolver al teatro una parte de su esplendor histórico.

teatre principal / 5

El plan arquitectónico, desarrollado por el estudio Battleiroig, contempla también la puesta en valor de espacios singulares como la Cúpula Venus, el Teatro Latino o el antiguo frontón Jai Alai. La intención es integrar todos estos elementos en un complejo cultural moderno, pero respetuoso con su legado.

Más allá de la rehabilitación estructural, el proyecto prevé dotar al recinto de nuevos accesos desde La Rambla y el Raval, facilitando la conexión entre diferentes zonas del edificio.

Una vez hayan finalizado las obras, el Teatre Principal acogerá una programación muy variada que incluirá mucho más que teatro: musicales, música en directo, exposiciones temporales.

Estamos hablando de un espacio que se remonta a finales del siglo XVI, cuando en este lugar se construyó el que se conocía como Teatre de la Santa Creu, cuyos ingresos se destinaban a financiar el antiguo Hospital de la Santa Creu. Ahora, cuatro siglos después, Barcelona se prepara para darle un nuevo lavado de cara.