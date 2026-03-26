Barcelona invertirá más de medio millón de euros en equipamientos deportivos gratuitos

Barcelona sigue sumergida en la regeneración urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los barrios. Para ello, se tomó la decisión de potenciar los espacios al aire libre, para incitar la práctica deportiva.

Los dos partidos consideran que hace falta una intervención inmediata y, para ello, tienen preparados más de medio millón de euros para ejectuar el plan. El proyecto consta de nuevos equipamientos deportivos, gratuitos y al aire libre, para la zona de El Besós i el Maresme.

Equipamientos para promover la actividad física

En junio de 2023, el ayuntamiento redactó un borrador inicial destinado a mejorar las instalaciones deportivas del barrio del Besòs i el Maresme. En este documento se estudiaron las zonas más adecuadas para llevar a cabo actuaciones que incentivaran la actividad física entre la población.

De las diez áreas detectadas como prioritarias en el análisis municipal, este proyecto se centrará en cuatro espacios concretos, que en conjunto abarcan una superficie total de 5.385 metros cuadrados.

En la zona de Apòstols, que incluye la plaza de la Mare Nazaria March, se incorporarán diversos equipamientos con el objetivo de promover el ejercicio físico y favorecer la convivencia entre distintas generaciones.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran un espejo para actividades de danza, tres aparatos de ejercicio pensados para personas mayores, dos mesas de tenis de mesa y una pista de baloncesto en formato 3x3, según informa El Español.

El área comprendida entre la rambla de Prim y las calles dels Veïns y Cristòbal de Moura contará con dos pistas de petanca y dos mesas adicionales de ping pong.

En la intervención prevista para Vermelles nord, se actuará sobre la inclinación pronunciada de la calle Cristòbal de Moura, ya que esta provoca deterioros en el pavimento durante episodios de lluvias intensas.

Zona al aire libre

Por otro lado, en Vermelles sud, situada entre la rambla de Prim y las calles dels Veïns y Pallars, se instalará una zona de ejercicio al aire libre equipada con distintos aparatos.

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Además del área común, este espacio dispondrá de tres máquinas individuales: un banco para abdominales, una bicicleta elíptica y otra adaptada para el trabajo de brazos con carácter inclusivo.