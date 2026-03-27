Aviso del Meteocat: rachas de viento muy fuertes en el Empordà y cambio brusco a partir de mediodía

Atención porque el tiempo en Catalunya vivirá este viernes una jornada de transición marcada por el aumento progresivo de la nubosidad y el protagonismo del viento, especialmente a partir del mediodía y concretamente en algunas comarcas.

La previsión del tiempo en Catalunya este viernes 27 de marzo según Meteocat

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado en gran parte de Catalunya, aunque en la vertiente norte del Pirineo van a predominar los cielos cubiertos. Además, habrá intervalos de nubes bajas en zonas del litoral y prelitoral central, así como en el norte de la Catalunya Central, reduciendo puntualmente la visibilidad.

A medida que vaya avanzando el día, las nubes altas cruzarán el territorio de norte a sur, dejando un cielo algo más encapotado. Ya por la tarde, volverán a aparecer las nubes bajas en el litoral y prelitoral central, extendiéndose durante la noche a zonas del interior del noreste y el Camp de Tarragona.

Será precisamente en esta última comarca donde puedan producirse algunos chubascos débiles al final del día, tanto en el Camp del Tarragona como en el litoral central, aunque serán poco significativos y con acumulaciones testimoniales.

Si hablamos del viento, será uno de los factores más destacados de la jornada: de componente norte y oeste entre flojo y moderado, con rachas fuertes en el Empordà y en cotas altas del Pirineo. En el sur de Catalunya, el mistral perderá intensidad a partir de media mañana, mientras que en el litoral central girará a componente sur con el paso de las horas.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o subirán de forma leve en el oeste del territorio.

De esta forma, podemos decir que este viernes será una jornada más o menos estable, con pocas precipitaciones, aunque con rachas de viento fuertes, especialmente en el Empordà.