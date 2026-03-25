Aviso de expertos: Catalunya debería reducir a la mitad su consumo eléctrico para ser sostenible

¿Recuerdas que hace tan solo unos meses estábamos sufriendo uno de los peores apagones eléctricos de nuestra historia? Desde entonces, las autoridades estudian cómo cambiar la mentalidad energética para evitar nuevos problemas de este tipo y Catalunya no iba a ser menos.

Como iba diciendo, este cambio de mentalidad va mucho más allá de instalar placas solares o aerogeneradores y son varias entidades sociales las que lo tienen claro: para ser sostenible de verdad, hay que consumir mucho menos y no basta con producir energía limpia.

Según exponen estos colectivos, el consumo eléctrico debe reducirse hasta un 50% en los próximos años si se quiere cumplir con los objetivos climáticos impuestos desde Europa.

El aviso se produce después de analziar la ruta oficial de la Generalitat, que apuesta por multiplicar las energías renovables de aquí a 2050. Un objetivo que debe ir acompañado de más medidas.

Organizaciones como la Xarxa per la Sobirania Energètica consideran que ese modelo se queda muy corto si no se actúa sobre la demanda, cada vez mayor y muy difícil de satisfacer con el modelo actual.

La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 42 % de Cuba este sábado / Sport.es

El problema, explican, es que sustituir combustibles fósiles por renovables no elimina otros riesgos, como la dependencia de materias primas o la presión que se produce sobre el territorio.

Además, alertan de que apostar solo por grandes instalaciones puede concentrar el poder energético en pocas empresas, repitiendo algunos errores que ya se dieron en el pasado.

Por eso, lo que proponen es un cambio mucho más profundo: menos consumo, proyectos más pequeños y una transición energética que implique a toda la sociedad.

Paralelamente, la Generalitat acaba de anunciar nuevas ayudas para mejorar la eficiencia energética, con inversiones millonarias destinadas a empresas y particulares. ¿Todavía no las has consultado?