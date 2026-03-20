Antonio Duarte, CEO de Toteemi: "El deporte es una herramienta muy directa para sentirse realizado y feliz"

El deporte no solo mejora la forma física: también reduce el estrés, aporta paz mental y refuerza la sensación de logro personal. Antonio Duarte, CEO de Toteemi, analiza cómo la motivación, el juego y la tecnología están ayudando a cada vez más personas a convertir el running y el ciclismo en hábitos duraderos ligados al bienestar y la felicidad.

Pregunta: ¿Por qué el deporte sigue siendo una de las formas más efectivas de mejorar el bienestar y la felicidad?

Respuesta: Es absolutamente cierto y las conexiones para nuestra manera de verlo son claras, al menos en los dos deportes que conocemos: el running y el ciclismo. Además de las endorfinas, la serotonina o la dopamina que generamos al hacer deporte, sabemos por lo que experimentamos – todos los que formamos parte de TOTEEMI somos ciclistas o runners – y por lo que nos cuentan nuestros usuarios, que también aporta mucha paz mental. Y qué duda cabe, que liberar stress y tener la mente mejor, ayudan a sentir ese bienestar o sensación de felicidad.

Sin ponernos ni científicos ni filosóficos, nos consta que el deporte y lo que implica, disciplina, algo de sufrimiento, motivación, superación…. contribuyen mucho a esa sensación de realización personal. Sin duda, sentirse bien por lo que consigues con tu esfuerzo está muy relacionado con una felicidad duradera. El deporte es una gran herramienta para lograrlo, porque es muy directa. Lograr otras cosas que nos satisfagan en la vida, a veces, puede llevar mucho más tiempo.

Sabemos por nuestra app, que cada vez hay más personas que salen a correr o van en bici, y que, además, cada vez lo practican con más frecuencia. Esa constancia tiene mucho que ver con sentirse realizado y feliz porque te lo puedes demostrar cada día.

P: ¿Qué papel juega la motivación —y el juego— a la hora de crear hábitos deportivos duraderos?

R: A nosotros nos parece fundamental, tanto que nos dedicamos a ello. Gracias a nuestro contacto directo con personas que hacen deporte de todos los niveles, sabemos que la motivación es uno de los mayores retos. Seguro que todos hemos oído a los deportistas profesionales decir cosas como que no siempre apetece entrenar, Pues imagínate al resto de los mortales que además tenemos que preocuparnos por nuestro trabajo o la familia o todo a la vez.

Por eso en TOTEEMI, pensamos constantemente en cómo podemos aportar esa motivación. Nos inventamos un sistema de monedas para recompensar cada actividad. Así, esos días de frío que no te apetece salir, tienes una herramienta más de visualizar que lo haces con un objetivo. Y como en nuestra tienda, se pueden canjear esas monedas, nuestros usuarios pueden tangibilizar ese premio.

Otro ámbito, son las ideas. Si un día no saben cuántos km hacer, pueden inspirarse en nuestros retos. Como los tenemos de distintas dificultades, puede incluso pensar “al menos voy a hacer uno de los fáciles” en esos días que no te apetece nada.

Pensamos tanto en la motivación que recientemente cambiamos el funcionamiento de nuestro ranking. Cualquiera que siga un deporte de equipo, sabe que al principio de la temporada todos están motivados, pero dependiendo de los resultados, ese empuje puede caer. Por eso ahora tenemos uno por micro temporadas que unimos a premios que dan las marcas. Así, cada poco tiempo puedes volver a motivarte.

¿Por qué la gamificación está cambiando la forma en que muchas personas se relacionan con el ejercicio?

Es una buena pregunta. Creemos que la respuesta tiene que ver con la rapidez que tiene nuestra sociedad para incorporar tecnología a sus vidas. Desde luego, al menos los que practican los deportes de los que sabemos tienen interiorizado el uso de uno o varios dispositivos. Y todos nos estamos acostumbrando a mirar los datos constantemente. Estos dos ingredientes son básicos a la hora de plantear dinámicas de gamificación.

Por nuestro propio juego sabemos que los usuarios utilizan las monedas virtuales que ganan con sus entrenamientos para mejorar su avatar y obtener ventaja en sus enfrentamientos virtuales contra otros deportistas. Eso quiere decir que hay un momento, en el que están visualizando cómo se va a desarrollar esa parte.

Esa interacción entre ejercicio real y diversión virtual es muy estimulante. Y desde luego, si suma para llevar una vida más sana, es perfecto.

¿Qué tipo de usuarios suelen engancharse más a este tipo de aplicaciones deportivas?

En nuestra experiencia es un perfil muy variado. Piensa que en nuestra app tenemos retos para runners, por ejemplo, que van desde los 4 km sin un ritmo específico y que casi cualquiera puede hacer, a más de 25 km con más de 500 metros de desnivel, reservados para los más pro. Y, semana a semana, vemos que esos retos se cumplen.

Lo que también podemos confirmar, es que el número de mujeres que pasan de hacer algo de deporte a ser runners o bikers está subiendo. Desde la pandemia, el número de licencias femeninas en ciclismo, por ejemplo, subió más de un 30%. Y esas son las federadas que compiten. Ese mismo incremento, lo vemos nosotros también en mujeres que van en bici o corren aunque solo participen en carreras populares o solo salgan por diversión y salud.

¿Crees que el futuro del bienestar pasará por experiencias cada vez más híbridas entre deporte, comunidad y tecnología?

Son tres ingredientes distintos pero muy compatibles. El ser humano, y casi cualquier especie alcanza su bienestar en comunidad. No cabe duda que el deporte en grupo, solo puede sumar.. Quizá la más cuestionada sea la tecnología, aunque cada vez vemos más ejemplos de cómo contribuye. No hay más que ver el auge de los eSports.

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Desde nuestra experiencia, ahora que llevamos un tiempo trabajando con clubes de running y bici es que son 3 partes que se llevan muy bien. La tecnología es ya y seguirá siendo un facilitador. Por ejemplo, en TOTEEMI, hemos lanzado una versión, TOTEEMI CLUB, que funciona igual pero para grupos cerrados. Pensamos que puede ayudar a esos clubes y también a empresas a crear un espacio en el que se fomente el deporte y se pueda competir de forma sana con personas que conoces y con quien puedes comentar la experiencia, fuera de los dispositivos.