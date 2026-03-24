Así es Antea Rodríguez: actriz de 'Sueños de libertad' y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los concursos televisivos más vistos de la televisión española. El formato se emite desde principios de siglo y ha pasado por diferentes cadenas. En la actualidad, el programa se mantiene en Antena 3, donde se emitía originalmente.

No obstante, algunos espectadores desconocen que el concurso está basado en la producción británica 'The Alphabet Game'. La versión española ha sido presentada por Silvia Jato, Constantino Romero, Jaime Cantizano, Christian Gálvez y Roberto Leal.

Además, Pasapalabra ha entregado el mayor premio de la televisión en España: 2.190.000 millones de euros. El programa es un éxito de audiencia, ofreciendo una combinación de cultura y entretenimiento.

Cada tres días, Roberto Leal recibe a cuatro invitados nuevos. Los famosos participarán en el programa junto a los concursantes principales, sumando la mayor cantidad de segundos para la prueba final del Rosco.

Antea Rodríguez como Cloe en 'Sueños de libertad' / Antena 3.

En esta ocasión, visita el plató de Atresmedia la actriz Antea Rodríguez. Es gallega de nacimiento, pero ha pasado los últimos años de su vida en Madrid, por lo que se autodomina como "madrileña de corazón".

Antea es licenciada en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y ha formado parte de la 5ª Promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. De hecho, ha participado como actriz en distintas piezas teatrales y audiovisuales hasta la fecha.

En televisión, Rodríguez ha formado parte del elenco de varias producciones nacionales importantes. En su filmografía, figuran títulos como 'Vigópolis', 'A estiba', 'Servir y Proteger' y 'Sueños de Libertad'.

También ha sido coproductora y coguionista de 'Udra', un cortometraje de suspense de 22 minutos de duración. El proyecto fue estrenado en múltiples festivales en 2023.