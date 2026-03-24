La advertencia de José Elías: "La relación comercial solo existe cuando hay rentabilidad y respeto mutuo"

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros. El empresario siempre comparte sus opiniones en su cuenta de X, y volvió a hacerlo abordando un tema de interés.

Para que una empresa tenga éxito necesita clientes, no solo como la principal fuente de ingresos y rentabilidad, sino también como eje estratégico para la innovación, la validación de productos y la construcción de la reputación de la marca, algo que sabe a la perfección Elías.

Por esta razón, el economista explicó en la red social de Elon Musk que "una persona se convierte en cliente cuando: respeta tu trabajo, te paga lo que habéis acordado y te deja ganar tu margen", si no se cumplen estas tres normas, no lo considera cliente.

No tuvo dudas en decir que "mucha gente llama cliente a cualquiera con quien tiene una reunión", aunque destapó que hay algo mucho peor: "A alguien que le ha hecho un pedido y todavía no le ha pagado".

El nuevo consejo de José Elías / X

Elías expone que es una situación que "me parece absurda", debido a que "si no se dan las tres condiciones, ponle el nombre que quieras".

"Llámalo conocido, contacto o potencial cliente para entenderte con tu equipo. Pero no te engañes", compartió en su cuenta personal de X.

El dueño de La Sirena compartió que "no todo el que te compra es tu cliente", ya que "la relación comercial solo existe cuando hay rentabilidad y respeto mutuo, pues lo demás es perder el tiempo".

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La opinión del economista no pasó desapercibida y el tuit se llenó de comentarios en pocos minutos. Un usuario señaló: "Muchas veces el problema no es el cliente… es aceptar operaciones que ya desde el inicio no cumplen esas condiciones". Otro aseguró que "el que te compra, pero no cumple esos requisitos termina haciendo más daño".