Adiós a la baliza V-16: la DGT introduce cambios clave ante la primera gran operación salida con el dispositivo obligatorio

Quedan apenas 15 días para que millones de españoles inicien los esperados desplazamientos de Semana Santa, un periodo en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) activará sus habituales dispositivos de operación salida y operación retorno.

Ya sea para acudir a procesiones, viajar a la costa, a la montaña o simplemente desconectar de la rutina, se prevé un volumen muy elevado de movimientos por toda la geografía nacional.

Este año, además, la DGT afronta estas fechas con dos novedades destacadas: la puesta en marcha de 33 nuevos radares en once Comunidades Autónomas y la presencia, por primera vez en una operación especial, de la baliza V-16 como dispositivo obligatorio.

Más vigilancia en carretera con 33 nuevos radares

Los nuevos cinemómetros forman parte del Plan de instalación de 122 puntos de control de velocidad previsto para 2025. De ellos, 106 ya están operativos y el resto se completará a lo largo de 2026.

Estos radares se han distribuido tanto en carreteras convencionales como en vías de alta ocupación, con el objetivo de reforzar la seguridad en los días de mayor movilidad del año y reducir la siniestralidad en los tramos más sensibles.

La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España / Archivo

La V-16, obligatoria y con fecha de caducidad

Desde el 1 de enero, la baliza V-16 ha sustituido definitivamente a los triángulos de emergencia. En caso de avería, debe colocarse sobre el capó para señalizar el vehículo sin necesidad de que el conductor salga a la calzada, lo que reduce notablemente el riesgo de atropello.

La DGT recuerda que este dispositivo integra en su interior todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluido el sistema de comunicaciones, sin depender de aplicaciones móviles ni de dispositivos externos.

Además, las compañías telefónicas no cobrarán ninguna cuota por la conectividad, ya que la legislación exige una disponibilidad mínima de 12 años, cuyo coste está incluido en el precio de venta.

La baliza incorpora una fecha de caducidad visible tanto en el envase como en el propio aparato, un detalle que los usuarios deben revisar periódicamente.

Autonomía, alimentación y mantenimiento

La V-16 funciona mediante una fuente de alimentación interna que varía según el modelo: algunos utilizan pilas alcalinas no recargables, mientras que otros incorporan baterías de litio recargables por USB.

En todos los casos, la normativa exige que el dispositivo garantice al menos 30 minutos de funcionamiento continuo tras su activación y una autonomía mínima de 18 meses en reposo.

Cuando la batería se agote, el usuario solo debe sustituir las pilas, generalmente del tipo AAA, un proceso sencillo que no requiere asistencia técnica.

Un estreno en plena operación salida

La combinación de nuevos radares, mayor vigilancia y la implantación definitiva de la baliza V-16 marcará un antes y un después en la seguridad vial durante una de las épocas con más desplazamientos del año.

La DGT insiste en que este dispositivo no solo mejora la visibilidad del vehículo averiado, sino que también protege al conductor, que ya no necesita caminar por la carretera para colocar los triángulos.

Con estas medidas, Tráfico busca reforzar la prevención y reducir los riesgos en un periodo especialmente sensible.