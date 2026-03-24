Los 6 productos que bajarán su precio en el supermercado a partir del 1 de mayo, según una analista económica

La analista económica Pilar García de la Granja ha comentado en el programa 'Herrera en COPE' de la Cadena Cope sobre los cambios que traerá el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026.

Este pacto eliminará algunos de los aranceles que ahora mismo están presentes y abrirá las puertas a importaciones más baratas de Sudamérica, lo que presionará a la baja los precios de varios productos básicos en los supermercados españoles.

Los productos que se encontrarán más baratos en el supermercado

La carne de vacuno encabeza la lista de productos que se abaratarán. Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, es uno de los mayores exportadores mundiales de este alimento, con costes de producción inferiores gracias a extensas ganaderías. García de la Granja ha explicado en su intervención que la eliminación de aranceles hará que esta carne compita directamente con la local, bajando precios en filetes y cortes habituales en los supermercados.

El pollo, un básico en cualquier cesta de la compra, también verá reducciones. Los países de Mercosur suministran aves a gran escala y con menor huella de carbono, lo que permitirá ver ofertas en pechugas, muslos y productos procesados como nuggets.

El azúcar, tanto blanco como moreno, llegará más barato desde plantaciones sudamericanas masivas. Con aranceles suprimidos, el precio por kilo podría caer un 10-15% en sólo unos meses. La experta destaca este impacto directo en dulces y bebidas.

Imagen de archivo: Autoservicio de supermercado / SPORT.es / Sport

El arroz, estrella de la dieta mediterránea, se sumará a la tendencia. Mercosur exporta variedades competitivas que, sin estas barreras aduaneras, reducirán el coste de diferentes paquetes y diferentes formatos en los supermercados, a partir del 1 de mayo.

La miel importada de regiones tropicales de Mercosur bajará de precio, ofreciendo alternativas a la producción europea amenazada. García de la Granja apunta a envases de 500 gramos más asequibles, aunque advierte sobre posibles diferencias en su pureza.

Finalmente, ciertos cítricos como naranjas y limones competirán con las importaciones sudamericanas de bajo coste. Esto variará los precios en frutas tropicales y subtropicales, ampliando las opciones en los supermercados y, en principio, reduciendo sus precios.