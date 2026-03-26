Las 5 monedas más raras del mundo: auténticos tesoros que valen millones

Desde la icónica moneda de 2 euros de Grace Kelly hasta monedas con errores durante el proceso de producción; la numismática tiene referencias muy claras en cuanto a sus mayores tesoros, y a continuación encontraréis un repaso de las monedas más raras para los coleccionistas.

Las monedas más raras del mundo de la numismática

Pero, ¿qué quiere decir 'raro' en este contexto? Para la ocasión me centraré en las monedas de las que se tiene constancia que existe un menor número de unidades en circulación, lo cual es a su vez uno de los factores que más eleva el precio de cada pieza.

Mencionada anteriormente, la moneda de 2 euros de Grace Kelly, acuñada en Mónaco en 2007, es toda una rareza en el mercado. En total se hicieron solamente 20.001 unidades, y cada una de estas cuenta con una valoración mínima superior a los 2.000 euros.

Seguidamente está la moneda de 2 euros de Mónaco 2015, en la que se destaca la representación de la fortaleza de Mónaco. En total se acuñaron unas 10.000 unidades de esta pieza, lo que supone que cada una de las monedas cuenta con un valor de entre 1.500 y 3.000 euros a día de hoy.

Moneda de 2 euros de Mónaco / sport

De Mónaco nos vamos ahora al Vaticano, concretamente para hablar de la moneda de dos euros de 2005 en la que se puede apreciar la Sede Vacante. Esta moneda contó con una producción de unas 100.000 unidades y su valor ronda los 300-500 euros en cada una.

Nos mantenemos en el Vaticano, en este caso por otra moneda de 2 euros que llegó en 2006, con énfasis en la Guardia Suiza. De nuevo, se realizó una tirada de aproximadamente unas 100.000 unidades, valorada cada una en unos 200 euros.

En última instancia, y no menos importante, están las monedas acuñadas con errores. Un ejemplo claro es la moneda de 10 céntimos de Francia de 1999. Las monedas con errores son las más raras de todas precisamente porque se produce una anomalía en su producción, y eso hace que su valor se dispare hasta los miles de euros.

En definitiva, países como Mónaco o el Vaticano suelen ser siempre una gran fuente de numismática por su tendencia a crear piezas conmemorativas en unidades limitadas. Eso sí, nada puede superar la rareza de una moneda con fallos.