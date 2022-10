Xavi: "Estamos en una dinámica negativa y no nos sale nada"

El técnico del Barça reconoce que el equipo está pasando por un mal momento e insta a reaccionar Pese a todo, asegura que tuvieron sus momentos durante el partido en el Bernabéu para poder empatar

Xavi Hernández está preocupado. Se le nota. Algo en su equipo se ha estropeado después del parón de selecciones porque su Barça ya no es tan letal a nivel ofensivo y en defensa sufre demasiado. En la liga lo había podido disimular con dos victorias muy sufridas ante el Mallorca y, sobre todo, contra el Celta pero en la Champions los dos partidos contra el Inter ya fueron una advertencia muy clara. "La sensación que tengo es que estamos en una dinámica negativa, no nos sale nada. Tenemos fe, amor propio. Esto es futbol, por suerte hoy eran sólo tres puntos. La desgracia fue el miércoles", ha dicho.

El técnico azulgrana, pese a reconocer que volvieron a no estar finos, cree que durante algunas fases del partido hubieran merecido algo más pero volvieron a fallar. "Teníamos la oportunidad de ser líderes pero nos vamos de vacío. Hemos tenido una muy clara de Robert para empatar. No hemos aprovechado los momentos y el Madrid, sí".

Xavi quiso insistir muchísimo en el mensaje que están en una mala dinámica y que hay que cambiarla inmediatamente porque el jueves ante el Villareal hay que ganar. "Nos hemos de recuperar y pensar ya en el jueves. Hay que hacer autocrítica y saber que no estamos bien pero hay que salir rápido de esta dinámica. Hemos de cambiar porque esto nos está pesando". El entrenador azulgrana lamentó la poca contundencia de su equipo. "Nos ha faltado agresividad. Hemos de hacer faltas, ser más maduros en el juego. Ellos han aprovechado su momento, son un equipo hecho. Una lástima. En su primer gol hay que hacer falta, hay que parar sus contras y en la primera nos han pillado". Xavi no escondió su enojo por la derrota pero también porque los errores se repiten partido a partido. Pese a las críticas, aseguró que no señala a sus futbolistas. "No apunto a los jugadores, yo soy el máximo responsable. Yo capitaneo el Barco. Si hablamos de lo que ha pasado, son errores puntuales. Hemos de madurar a base de castañas. Primero el día del Inter, luego lo que ha pasado hoy. No hacemos lo que hay que hacer. En el primero hay que hacer falta y en el segundo falla la comunicación. También hay que ser más efectivos y aprovechar nuestros momentos, ser más efectivos cuando no estás fino", ha dicho.

El técnico azulgrana se siente "decepcionado". "La liga es larga pero no me consuela. Hemos de competir mucho mejor. Como nota positiva se quiso quedar con los buenos minutos de los jugadores que entraron en el segundo tiempo, en especial Ansu Fati. Los que han entrado nos han ayudado. Es la nota positiva. Y también que tenemos fe".