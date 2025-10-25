¿Quién es Soto Grado, el árbitro del Real Madrid - FC Barcelona?

El primer clásico de la temporada 2025/26 ya está aquí. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras este domingo en el Santiago Bernabéu en un enfrentamiento directo que servirá para afianzar al conjunto blanco en la primera posición de la Liga o al cuadro blaugrana para arrebatar el liderato a su eterno rival y dar un golpe encima de la mesa. Los equipos de Xabi Alonso y Hansi Flick buscarán dar el primer golpe anímico del curso en un encuentro de muchas emociones y máxima rivalidad.

Este sábado, el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha anunciado al colegiado designado para el duelo entre los dos mejores equipos de España. César Soto Grado será el encargado de impartir justicia en la visita del Barça al Bernabéu, con Carlos Álvarez y David Becerril como árbitros asistentes y Guillermo Conejero como cuarto árbitro. Iglesias Villanueva estará en el VAR para corregir las decisiones de Soto Grado en caso de que sea necesario.

El Barça no tiene buenos registros con Soto Grado como árbitro principal. El conjunto blaugrana solo ha ganado seis de los 14 encuentros dirigidos por el colegiado nacido en Castilla y León, mientras que ha empatado tres y ha perdido cinco duelos. Una de las derrotas fue, precisamente, ante el Real Madrid en el Bernabéu en la segunda vuelta de LaLiga 2023/24. Los blancos se llevaron el triunfo en el último suspiro (3-2) en un encuentro marcado por el gol fantasma de Lamine Yamal que no subió al marcador y un dudoso penalti sobre Lucas Vázquez señalado.

El Madrid, por su parte, se ha encontrado 22 veces con Soto Grado con un balance mucho más favorable: 14 victorias, seis empates y solo dos derrotas.

Entre la impunidad del Real Madrid a la hora de criticar feroz e incesantemente al colectivo arbitral a través de su televisión oficial y todas las decisiones polémicas que han acompañado a los últimos clásicos, y a pesar de la reforma integral del CTA impulsada por Rafa Louzán, parece poco probable que el de este domingo sea un partido plácido para Soto Grado.

Ambos equipos se jugarán mucho y el colegiado deberá estar muy acertado si no quiere ser el centro de atención durante los días posteriores al compromiso correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports.